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"За що ви мене б'єте?": у Росії силовики жорстоко побили чоловіка кийками (відео)

31 січня, 16:27

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Троє силовиків жорстко затримали протестувальника

У Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де тримають російського опозиціонера Олексія Навального, почалися дуже жорсткі затримання.

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На відео, яке опублікував Telegram-канал "Важливі історії", силовики почали бити кийками чоловіка.

Він кричав у відповідь: "За що ви мене б'єте?"

Як ми писали, Росгвардія перекрила підходи до СІЗОі почала затримувати учасників протесту.

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Над затриманими росіянами жорстко знущаються і у Владивостоці. Силовики стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують насильство.

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Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також у Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальниківі почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.

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Росія протести Олексій Навальний
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