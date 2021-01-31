"За що ви мене б'єте?": у Росії силовики жорстоко побили чоловіка кийками (відео)

У Москві біля слідчого ізолятора "Матроська тиша", де тримають російського опозиціонера Олексія Навального, почалися дуже жорсткі затримання.

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На відео, яке опублікував Telegram-канал "Важливі історії", силовики почали бити кийками чоловіка.

Він кричав у відповідь: "За що ви мене б'єте?"

Як ми писали, Росгвардія перекрила підходи до СІЗОі почала затримувати учасників протесту.

Над затриманими росіянами жорстко знущаються і у Владивостоці. Силовики стріляють з травматичної зброї, б'ють електрошокером і застосовують насильство.

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Сайт "Сьогодні" веде текстовий онлайн про мітинги на підтримку Навального в Росії.

Також у Мережі з'явилося показове фото з Красноярська. Там силовики оточили протестувальниківі почали їх затримувати всередині імпровізованого квадрата.

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