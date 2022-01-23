Захоплення влади Росією в Україні: у Лаврова вже виправдовуються після заяв Британії

У МЗС РФ прокоментували інформацію про плани Росії після захоплення України

/ Фото: Reuters

У Росії відреагували на заяву МЗС Великої Британії про те, що Кремль планує після вторгнення в Україну зробити головою тимчасової адміністрації проросійського політика. Поміж можливих кандидатів назвали колишнього народного депутата Євгена Мураєва.

У МЗС РФ назвали заяву британських колег дезінформацією та провокаційною діяльністю, повідомляє "Інтерфакс".

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"Поширена МЗС Британії дезінформація – ще одне свідчення того, що саме країни НАТО на чолі з англо-саксами займаються ескалацією напруженості навколо України. Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність, припинити поширювати нісенітницю і сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма", – заявили в МЗС Росії.

Що сказала Велика Британія

Раніше британське МЗС заявило, що має дані про плани Росії після вторгнення в Україну. Згідно з повідомленням Кремль збирається привести до влади дружню до неї особу — серед кандидатів було названо колишнього нардепа Євгена Мураєва. Також у відомстві назвали прізвища ще чотирьох українських політиків, які пов'язані з російською розвідкою – це Андрій Клюєв, Сергій Арбузов, Володимир Сівкович та Микола Азаров.

Ці політики мають контакти з російськими розвідниками, які зараз беруть участь у плануванні нападу на Україну, йдеться в заяві МЗС Великої Британії.

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У США підтвердили

У США підтвердили заяву МЗС Великої Британії. Джерело, знайоме з даними британської та американської розвідки, повідомило, що США мають такі самі докази щодо планів Росії.

"Ми бачили розвіддані про те, що Росія шукає способи звести до мінімуму війну, що затягнулася. Це включає такі речі, як встановлення дружнього уряду і використання своїх шпигунських агентств для розпалювання інакодумства", – сказало джерело.

Інше джерело теж повідомило, що США "володіють такою самою інформацією".

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Мураєв заперечує

Сам екснардеп спростував ці заяви щодо планів Кремля. Він нагадав, що був під санкціями РФ, і йому заборонено в'їзд до цієї країни.

"Ви зробили мій вечір незабутнім. Міністерство закордонних справ Великої Британії, схоже, збентежене", – прокоментував він.

Загроза вторгнення РФ