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Загарбники заявили, що отримали від України важливий документ

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
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29 червня, 11:16
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Україна з 1 липня запровадить візовий режим для громадян РФ. Колаж "Сьогодні"
Україна з 1 липня запровадить візовий режим для громадян РФ. Колаж "Сьогодні"

Російська Федерація отримали ноту України про запровадження візового режиму і, за словами російських чиновників, відповість на це.

Про це повідомив пропагандистському РІА "Новости" директор Другого департаменту МЗС РФ Олексій Поліщук.

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Подробиці

Рішення про заходи у відповідь "прийматиметься, зважаючи на російські національні інтереси і враховуючи гуманітарну складову".

Росія відповість? Що буде з позовом проти РФ до ЄСПЛ за війну в Україні

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) уповноважений розглядати заяви про порушення, вчинені Росією до дати набрання чинності виходу РФ з Європейської конвенції.

Росія залишається членом Ради Європи щонайменше до вересня 2022 року, і, відповідно, скарги на порушення нею прав людини підлягають розгляду ЄСПЛ.

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"Російська Федерація, як і раніше, є членом Ради Європи та учасником Європейської конвенції про права людини. Відкликання членства країни не набуде чинності до вересня 2022 року, якщо взагалі набуде чинності. Усі скарги, подані проти Росії, дійсні та підлягають розгляду Європейським судом з прав людини", – інформували в компанії, власник якої бізнесмен Рінат Ахметов подав позов проти Росії до ЄСПЛ з вимогою притягнути країну-агресора до відповідальності за руйнування української інфраструктури.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв,як світ повинен зупинити росіян. Також ми писали, що Зеленський нагадав Столтенбергу про важливу річ перед самітом НАТО.

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Дмитро Чавалах - старший лейтенант ЗСУ. Перший бойовий досвід юнак з Хмельниччини отримав ще у 2014 році, є учасником АТО. Зараз він вже визнаний майстер військової справи, командир підрозділу. За особисту мужність при обороні Херсонської області удостоєний звання Герой України.
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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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