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Затопило машини і будинки, пронісся смерч. Сочі виявився під водою після потужної зливи (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
25 вересня, 23:46
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Через несприятливі погодні умови навіть перенесли на невизначений строк гонки Формули-1
Сильні проливні дощі викликали безліч затоплень
Сильні проливні дощі викликали безліч затоплень / Фото: Колаж: Сьогодні

Через сильну зливу затопило курортний Сочі (Росія). На кадрах, які зняли очевидці, видно, як вулиці міста перетворилися на річки.

Під водою опинилися машини, що стояли на дорозі. Затопило і приватні будинки.

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Через несприятливі погодні умови навіть перенесли на невизначений строк гонки Формули-1, які повинні були відбутися сьогодні.

А біля села Джубга – пронісся потужний смерч. Інформації про постраждалих немає.

Наслідки урагану "Іда" в США

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В результаті урагану "Іда", який нещодавно обрушився на північний схід США, загинули щонайменше 82 людини.

  • Майже всі лінії метро Нью-Йорка були зупинені, оскільки знесилений до шторму ураган "Іда" приніс проливний дощ і загрозу раптових повеней і торнадо в деяких районах північної частини Середньої Атлантики.
  • Влада Нью-Йорка заборонили всьому транспорту, крім рятувальних служб, виїжджати на вулиці міста до 5 ранку.
  • Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул в Twitter повідомила, що в місті оголошено надзвичайний стан, щоб допомогти постраждалим від стихії.
  • Також оголошено надзвичайний стан у Нью-Джерсі, де рівень води в населених пунктах досяг 8 футів (2,5 метра).

Раніше ми повідомляли, що потужний ураган "Іда" в США розгорнув протягом Міссісіпі.

Також нагадаємо, на південне узбережжя США обрушився потужний ураган.

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