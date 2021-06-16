"Торкнулися мазком". Путін і Байден обговорили вступ України в НАТО

Президент Росії розповів, до чого на американсько-російському саміті в Женеві прийшли в питанні мирного врегулювання на Донбасі

Говорячи про Донбас, Володимир Путін знову промовчав про порушення Мінських угод Росією. Фото: колаж "Сьогодні"

Президенти США і Росії торкнулися теми України і мирного врегулювання на Донбасі на американсько-російському саміті в Женеві.

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Про це, як повідомляють російські ЗМІ, заявив президент РФ Володимир Путін на прес-конференції після зустрічі.

"Наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден, що в основі врегулювання на Донбасі мають лежати Мінські угоди. Щодо можливого вступу України в НАТО цю тему зачепили мазком. Тут годі й обговорювати", – сказав Путін.

При цьому він, як вже неодноразово бувало раніше, промовчав, що Росія сама порушує угоди, досягнуті в Тристоронній контактній групі.

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Крім того, відповідаючи на запитання, Путін визнав, що Росія не стане брати на себе зобов'язання припинити створювати загрози Україні.

"У нас зобов'язання тільки одне – сприяти реалізації Мінських угод. Якщо українська сторона готова до цього, ми підемо цим шляхом", – заявив президент РФ.

Щодо стягування військ до кордонів України, Путін сказав, що Росія "проводить навчання на своїй території" і поскаржився на навчання НАТО "біля кордонів Росії".

Нагадаємо, що зустріч у Женеві стала для президентів Росії і США першою після січневої інавгурації Байдена. Ми вже писали, які побоювання вона викликає у президента України Володимира Зеленського.

Раніше постійний представник України при ООН Сергій Кислиця пояснив, чому такі переговори і зустрічі – це добре для нашої країни.

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