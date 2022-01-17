Зеленський запропонував Путіну зустріч – у Кремлі відповіли у своєму стилі

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість проведення тристороннього саміту Росія-США-Україна, який запропонував український президент Володимир Зеленський. За його словами, у Кремлі поки що немає розуміння, які питання можуть стати предметом обговорення.
Про це повідомляє Інтерфакс.
"Розумієте, питання щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох", – сказав Пєсков.
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Прессекретар Путіна заявив, що належить з'ясувати, що саме Україна планує обговорювати з ними.
Зазначимо, у Кремлі в черговий раз намагаються перекласти відповідальність за конфлікт на бойовиків, а себе позиціонують лише посередниками.
"Росія не є, ще раз повторюємо, стороною конфлікту. Чи означає це, що велику надію вони (Київ – Ред.) покладають на Сполучені Штати та меншу надію покладають на "нормандський формат"? Чи означає це, що вони не вважають більше за потрібне все-таки хоч якось орієнтуватися на виконання тих зобов'язань, які були зафіксовані в "нормандському форматі"? На жаль, поки що відповідей на все це немає", – сказав він.
Російська окупація Донбасу
- Наприкінці зими та на початку весни 2014 року армія РФ окупувала Крим. Згодом Кремль розпочав гібридну війну на Донбасі. Москва продовжує заперечувати участь, стверджуючи, що на Донбасі "громадянська війна". При цьому у Кремлі регулярно звинувачують Україну у "невиконанні" Мінських угод.
- 2021-го року РФ навесні й потім восени накопичила війська на кордонах України. Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО звинуватив Росію у невиконанні угод щодо Донбасу.
- Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.
- Також у ГУР Міноборони України розповіли, що російські спецслужби готують провокації проти військових ЗС РФ для того, щоб звинуватити у цьому Україну. Зазначається, що розпорядження про приведення бригади у вищі ступені бойової готовності не доводились, але було наголошено на готовності особового складу „за першою командою" виконувати завдання за призначенням.