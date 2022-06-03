"Шкода, бункер не затопить". Росію накрили масштабні пожежі та повені (відео)

У Москві найбільша пожежа спалахнула у бізнес-центрі

Росію накрила хвиля масштабних пожеж. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Росії 3 червня спалахнули одразу кілька масштабних пожеж. Спочатку сталася пожежа на заводі у місті Набережні Човни. Пізніше стало відомо про те, що горить бізнес-центр у Москві з людьми всередині.

Відео пожеж розмістили ряд Телеграм-каналів.

Реклама

Так, на заході Москви спалахнув бізнес-центр "Гранд Сетунь Плаза". Усередині залишалося близько 15 людей. Пропагандистські ЗМІ вже прозвітували, що причиною стало коротке замикання через неправильний монтаж освітлення на фасаді.

Крім того, в Набережних Човнах епічно горів склад із гумою та пластиком. Ну а у Підмосков'ї – потоп.

Реклама

"Було б класно, якщо бункер діда затопить. Ми знаємо, що ви нудьгували за палаючою рашкою! І вона почне горіти сильніше і швидше", – пише Telegram-канал "Політика країни".

Читайте також: