Шкода втраченого часу: у РФ розповіли, коли добудують "Північний потік – 2"

Незважаючи на те, що "Північний потік – 2" залишають кредитори, у Росії впевнені, що будівництво газопроводу все-таки завершиться цього року.

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Про це заявив голова ради директорів "Газпрому" Віктор Зубков, передає ТАСС.

За його словами, роботи виконані на 90-92%.

"Робота активна триває, там залишилося зовсім небагато. Звичайно, цього року він буде закінчений, однозначно. Шкода втраченого часу, але так вийшло", – сказав Зубков.

Нагадаємо, будівництво "Північного потоку – 2" біля данського острова Борнгольм відновилося в лютому після тривалої перерви. Пауза в роботах була викликана санкціями, що змусили західних власників суден-трубоукладачів вийти з проєкту. Після цього укладання газопроводу перейняло російське судно "Фортуна".

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Також повідомлялося, що США можуть оголосити про нові санкції стосовно газопроводу "Північний потік – 2" вже в травні. Нині американська влада відстежує, проти кого слід вводити санкції за участь у проєкті. Останнього разу обмеження розширювали наприкінці лютого.

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