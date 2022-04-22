Жданов: Кадиров вийшов з-під контролю Путіна

Президент РФ останні кілька років намагається якомога далі дистанціювати від себе Кадирова

Жданов розповів про Путіна та Кадирова / Фото: Колаж: Сьогодні

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров ставить себе практично на один рівень із президентом РФ Володимиром Путіним. Воєнний експерт Олег Жданов пояснив, чому Кадиров вийшов з-під контролю Кремля.

Про це Жданов розповів телеведучим каналу "Україна 24" Василю Голованову й Юлії Галушці в ефірі проєкту FREEДOM.

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"Мем "кадирівці" не працює в Україні. Це в Росії при слові "кадирівці" будь-який чиновник чи росіянин зомліває і боїться, щоб його там не образили. У нас це не працює, ми не боїмося кадирівців, нам байдуже кадирівці це чи росіяни", – сказав Жданов.

Воєнний експерт назвав чисельність таких підрозділів, покликаючись на слова самого Кадирова, це близько 30 тисяч осіб. Також зауважив, що це в основному підрозділи Росгвардії, яка є федеральним органом і підкоряється федеральному керівництву.

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"Це надсерйозний удар по вертикалі влади Путіна, бо федеральними військами, фактично федеральним правоохоронним органом, яким є Росгвардія, на території Чечні командує місцевий чиновник і командує практично як своєю приватною армією. Ось у чому парадокс оцих так званих формувань кадирівців. І, до речі, чому вони не бійці, бо це Росгвардія, це не піхота", – зауважив Жданов.



Він наголосив, що ці "гарячі кавказькі хлопці", якими вони себе вважають, насамперед готові хіба постріляти в порожні вікна на відео у Тік Тоці.

Щодо самого Кадирова, воєнний експерт зауважив, що він виходить з-під контролю Кремля.

"Ця людина ставить себе практично на один рівень із президентом Путіним, що для Путіна дуже дратівливо. Він останні кілька років намагається Кадирова якомога далі дистанціювати від себе і засунути в столицю Чечні, щоб він там не висовувався, але той себе позиціонує дуже твердо, дуже впевнено й на дуже високому ранзі", – сказав Жданов.

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Кадировці в Україні

Практично у всіх зіткненнях біля Ірпеня, Бучі та Ворзеля кадирівці зазнавали поразки та зазнавали сильних втрат, що зафіксовано документально. Після цього вони завжди слідували третім ешелоном позаду лінії фронту.

У перші дні вторгнення Росії до нашої країни Кадиров тряс повітря погрозами та попередженнями, що його головорізи візьмуть Київ за три дні.

Потім Кадиров почав скаржитися, що українці дзвонять родичам солдат-окупантів родом з його регіону та інформують їх про смерть синів та чоловіків.

Прессекретар білоруського лідера Світлани Тихановської Ганна Красуліна, посилаючись на отриману оперативну інформацію, повідомила 2 березня, що в білоруському Мозирі морги забиті вбитими чеченцями.

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