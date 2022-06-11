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Жданов назвав два головні почуття Путіна до України

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 червня, 12:33
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Військовий експерт розповів, на що розраховували і до чого готувалися в Росії
Володимир Путін часто змінює командувачів армії в Україні.
Володимир Путін часто змінює командувачів армії в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні в поведінці президента Росії Володимира Путіна щодо України, найімовірніше, працюють два почуття – роздратування та злість. Він явно не розраховував на такий запеклий опір із боку України.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю українському журналісту Дмитру Гордону.

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Поведінка Путіна

Експерт зазначив, що в Росії дійсно розраховували та готувалися до "бліцкригу" в Україні – "спеціальна військова операція", проголошена президентом РФ, була розрахована максимум на 4-6 днів.

"Це проявляється в тому, наскільки він (Путін – ред.) починає зараз часто міняти командувачів – починаючи від керівника операції і закінчуючи... Репресії вже дійшли до командира бригади. Ось знаменитий командувач першої танкової армії – це ж "придворна армія", яка прикривала Москву. Це Таманська та Кантемирівська дивізії – причому Таманська двічі входила до Москви у 1991 та 1993 роках, а сьогодні її командувача знято за те, що армія була практично розгромлена на полях України", – розповів Жданов.

На його думку, Володимир Путін сьогодні роздратований і злий, але його точка зору щодо ставлення до України взагалі не змінилася.

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Раніше "Сьогодні" писали про те, що в Японії намагаються допомогти Україні в боротьбі з міжнародним злочинцем Володимиром Путіним. Мінімум у семи храмах міста Мацудо, що приблизно за 20 хвилин на схід від центру Токіо, знайшли аналог ляльки вуду з обличчям президента Росії.

Як писало CNN, Володимир Путін вважає, що Україна має стати завойованою державою, підпорядкована Кремлю. Крім цього, згадуючи Петра I, він натякнув багатьом країнам Європи, що вони в небезпеці.

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ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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