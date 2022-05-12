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Жданов: Терпіння Путіна лопнуло – це хороша ознака

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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12 травня, 21:53
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Військовий експерт зазначив, що Генштаб Росії сильно накосячив
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий ухвалювати кадрові рішення вже зараз.
Військовий експерт Олег Жданов заявив, що президент Росії Володимир Путін готовий ухвалювати кадрові рішення вже зараз. / Фото: Колаж: Сьогодні

Те, що президент Росії Володимир Путін усунув від керівництва так званою "спецоперацією" в Україні начальника Генштабу Валерія Герасимова – це дуже хороша ознака для України.

Про це сказав військовий експерт Олег Жданов ведучим Євгену Кисельову та Катерині Федотенко в ефірі проєкту FREEDOM на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Ми можемо закінчити війну"

"Попри те, що багато посадових осіб (наприклад, голова Центробанку, міністри фінансів та сільського господарства) подавали рапорти про відставку, Путін нікому нічого не підписав. Він сказав, що всі висновки робитиме після війни", – розповів Жданов.

На його думку, якщо терпець Путіна урвався – це означає, що Генштаб "накосячив настільки", що президент Росії готовий ухвалювати кадрові рішення вже зараз:

"Це дуже сильно деморалізує і розбалансує роботу Генштабу Збройних сил Росії. Це нам на руку. Хто б не прийшов – Дворніков, наприклад, на прізвисько "м'ясник" – поки він налагодить роботу штабу, поки він розставить своїх людей, ми можемо закінчити війну".

Також військовий експерт прокоментував версію журналіста-розслідувача Христа Грозєва про те, що генерал-полковник РФ Олександр Дворніков – людина, яка багато п'є.

"Цікава інформація. Я чув, що Герасимов теж. Мабуть, у них така ментальність у Росії чи традиція. Чим вище посада, тим більше п'ють. Згадайте Дмитра Медведєва, який взагалі, на мою думку, не виходить зі стану "легкого" алкогольного сп'яніння, що дозволяє йому спати на всіх нарадах".

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Також Олег Жданов розповів, що буде, якщо Російська Федерація розмістить на острові Зміїний систему протиповітряної оборони типу С-300, тобто дальнього радіуса дії, а також крилаті ракети.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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