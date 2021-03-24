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Жила з 19 кішками та їла котячу їжу: в Росії врятували "дівчинку-мауглі"

24 березня, 18:00

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Шестирічна дитина пересувалася навкарачки, не говорила й відгукувалася на "киць-киць"

Російські правоохоронці виявили двох дітей, які довгий час жили в компанії тільки кішок і під наглядом стороннього чоловіка.

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Про це повідомляє Daily Storm.

6-річну Даце і 11-річну Мишану виявили в антисанітарних умовах в брудному, захаращеному будинку в місті Талди. З ними жили 19 кішок, кормом яких вони і харчувалися.

Фото: Mash

Зараз дітей госпіталізували – у них діагностували сильне виснаження організму. При цьому старша не змогла назвати дату, коли востаннє відвідувала школу, а її молодша сестра рачкувала, відгукувалася на "киць-киць" і не могла говорити.

Фото: "Підйом"

Їхня мати називає себе Алпрікою Райне. Російські ЗМІ назвали її "неонацисткою з Латвії" – на своїх сторінках в соцмережах жінка прославляла Третій рейх і публікувала фото з нацистським вітанням.

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Фото: Mash
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Вона зізналася, що по 4-5 днів залишала дочок під наглядом свого знайомого – простеживши за ним правоохоронці і знайшли дітей. Щодо горе-матері вже порушили кримінальну справу за статтею про невиконання обов'язків по вихованню неповнолітнього.

Нагадаємо, наприкінці минулого року в шведському Стокгольмі виявили чоловіка, який десятиліттями жив під замком в квартирі і спілкувався лише з матір'ю.

А в 2019 році світ шокувала історія з Нідерландів, де 58-річний чоловік тримав у підвалі свого будинку шістьох юнаків та дівчат у віці від 18 до 25 років.

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