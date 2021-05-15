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Жириновський влаштував безглузді танці під coco jambo: відео ганьби

15 травня, 10:49

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Скандальний політик розповів про перше своє побачення, як роздягав дівчину, і розсмішив історією із шлюбною ніччю

Жириновський запалив на передачі у Урганта. Колаж "Сьогодні"

Жириновський запалив на передачі у Урганта. Колаж "Сьогодні"

Одіозний російський політик Володимир Жириновський влаштував запальні танці на передачі у Івана Урганта. Відео опублікував журналіст Дмитро Смірнов в Telegram.

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Політик вирішив ефектно з'явитися на передачу і після своєї появи "запалив" перед глядачами і Ургантом, влаштувавши смішні танці.

Відео: t.me/dimsmirnov175

Далі Жириновський вирішив розповісти історію зі свого інтимного життя в молодості. Якось у його подруги батьки пішли гуляти і вони залишилися самі в квартирі, тато у неї був КДБшником.

"Ми одні і я став її роздягати. Але я наївний, чистий, нічого більше не було. Полежав ... Я (роздягнутися) не встиг, тому що батьки можу повернутися. Вона то швидко одягнеться, халатик там, а мені що? ... Чую – батьки піднімаються. Я вибігаю і ланцюжок з замка знімаю. Ось таке моє перше побачення ... А потім кажуть: звідки у людей беруться психічні проблеми в житті", – розповів він.

Відео: t.me/dimsmirnov175

Ще одна психологічна травма у нього трапилася через першу шлюбну ніч.

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"Перша шлюбна ніч, прийшли в готель, а вони кажуть: дайте паспорта, ви москвичі, вам не можна. Це не травма хіба?" – додав політик.

Як повідомляли новини "Сьогодні", місяць тому в Москві політик побив сина Жириновського.

Також ми писали, як Жириновський запропонував ліміт ваги для росіян через те, що вони багато їдять.

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