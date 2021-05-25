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Жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах в Держдуму

25 травня, 15:19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Деякі жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ

/ Фото: Getty Images

У Росії ЦВК розробляє питання голосування на виборах у вересні 2021 року для жителів так званих "ДНР" і "ЛНР", які отримали російські паспорти.

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Про це заявила голова ЦВК Елла Памфілова, передає "ОСН".

В ході обговорення питання голосування на круглому столі раніше зазначалося, що в нинішньому вигляді електронне голосування є проблемним для жителів Донбасу.

Член президії центральної ради однієї з російських партій Олександр Казаков раніше заявляв, що в ЦВК готові розглянути питання про голосування росіян регіону через портал держпослуг.

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Також нагадаємо, в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

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Нагадаємо, за даними російського МВС, за останні два роки російські паспорта роздали понад півмільйона жителів окупованих Донецької і Луганської областей.

Ми також повідомляли, що в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використовувати паспортизацію для нової агресії проти України.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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