Жителі ОРДЛО з паспортами РФ зможуть голосувати на виборах в Держдуму

Деякі жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ

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У Росії ЦВК розробляє питання голосування на виборах у вересні 2021 року для жителів так званих "ДНР" і "ЛНР", які отримали російські паспорти.

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Про це заявила голова ЦВК Елла Памфілова, передає "ОСН".

В ході обговорення питання голосування на круглому столі раніше зазначалося, що в нинішньому вигляді електронне голосування є проблемним для жителів Донбасу.

Член президії центральної ради однієї з російських партій Олександр Казаков раніше заявляв, що в ЦВК готові розглянути питання про голосування росіян регіону через портал держпослуг.

Також нагадаємо, в Росії заявили, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які раніше отримали російські паспорти, зможуть взяти участь у виборах 2021 року в Державну думу РФ.

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Нагадаємо, за даними російського МВС, за останні два роки російські паспорта роздали понад півмільйона жителів окупованих Донецької і Луганської областей.

Ми також повідомляли, що в Євросоюзі побоюються, що в майбутньому Москва може використовувати паспортизацію для нової агресії проти України.

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