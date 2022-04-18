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Життя Путіна охороняють три "вірних пси" — Невзлін

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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18 квітня, 21:50
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Російський інсайдер розповів, що відбувається за стінами Кремля
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу перебуває у важкому стані здоров'я. Про це розповів російський підприємець та громадський діяч Леонід Невзлін телеведучому каналу "Україна 24" Євгенію Кисельову в ефірі проєкт FREEDOM на каналі "Україна 24". Саме Невзлін є автором інсайду про інфаркт Шойгу, арешт 20 генералів та Владислава Суркова.

Він заявив, що є достатньо досвідченим інсайдером, тому має змогу вивести в ефір декілька неприємних для Кремля інформацій.

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"Як ви знаєте, Міністерство оборони двічі спростувало й сказало, що із Шойгу все гаразд, він так і не з'явився. Я все ще стверджую, що в нього інфаркт, він лежить весь у трубках у тяжкому стані. А ті картинки, які були показані, вони нічого не доказують, навпаки доказують деяку штучність. Ні журналісти, ніхто ніякої відповіді про можливість поговорити з Шойгу не отримали. Більше того в мене є інформація, що деякі міністри оборони різних країн зідзвонювалися для того, щоб поговорити з Шойгу тет-а-тет і їм завжди передзвонювали заступники міністра оборони Російської Федерації", — сказав він.

Також була прояснена ситуація із так званими двадцятьма генералами. Невзлін пояснив, що це умовне позначення для людей, які були залучені до деякого Управління по роботі в СНД під керівництвом Суркова. Сюди входили співробітники СВР, Міністерства оборони Росії, ГРУ і ФСБ.

"Це таке корупційне гніздо, яке розвинулося під Сурковим, задачею якого якраз були всі ці питання підкупу в СНД чиновників, робота з населенням. Але в основному, з 2014 року, коли воно було створене, бюджет йшов на Україну. В Україні мали бути підготовлені п'яті колони, мали бути створені умови, щоб благополучно зустріли армію "освободителя" і створили нарешті омріяну Путіним Новоросіїю", — розповів він.

Невзлін розповів, що на такі дії виділялося більше мільярда доларів в рік. За весь цей час було виділено близько дев'яти мільярдів доларів. Мільйони коштів також були витрачені для пропагандистів із гнізда Володимира Соловйова. Саме ці виплати не були "крадіжками із кишені Путіна". А от решта грошей мали бути направлені на території, та натомість осіли в кишенях так званих генералів і їх людей, за що тепер піддаються арештам.

"Ми знаємо про те, що генерал Бесєда і його заступник чи заарештовані чи знаходяться під стражею, чи під домашнім арештом. І вони всередині цього розслідування. Є група в Міноборони, я так розумію, що ГРУ, і є група у зовнішній розвідці, СВР. Тобто ці двадцять генералів – це ті, хто із цього управління й навколо. І почалося все це із Суркова, розпорядником кредитів був він, саме тому Сурков знаходиться зараз під слідством і під домашнім арештом", — каже Невзлін.

Найближче оточення Путіна не має на нього впливу. Так звана еліта бачить, що Путін став некерованим. Путіна бояться, йому бояться доносити погані новини. Путін грає свою гру й ні із ким із цих людей не радиться, заявляє Невзлін. Та попри це в можливість якогось перевороту він не вірить:

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"Біля трону Путіна стоїть три пси. Вірні пси, бо їм діватися не буде куди після Путіна. Це Золотов, Пригожин і Кадиров. В їх руках зосереджена велика сила й велика влада, тому я думаю, що трон вони охороняють достатньо добре і мені здається, що зараз варіанту, що хтось дасть Путіну табакеркою по голові, немає".

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