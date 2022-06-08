Журналіст поставив у ступор Лаврова питанням про крадене зерно в України (відео)

Глава МЗС почав різко відповідати пропагандою

Сергій Лавров обурився тим, що РФ звинувачують у крадіжці зерна. Фото: колаж "Сьогодні"

Главу МЗС Росії Сергія Лаврова журналісти поставили у ступор. Так, один із кореспондентів поставив питання чиновнику про крадене в Україні зерно. На що він різко почав відповідати пропагандою.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Журналіст Муслім Умеров запитав Лаврова: "Що із вкраденого в України, окрім зерна, Росії ще вдалося продати?" На що глава МЗС РФ заявив, що Росія нібито не краде та намагається "позбавити схід України від тиску неонацистського режиму".

"У вас увесь час голова болить про те, де б щось поцупити, і думаєте, що всі так роблять? Ми займаємося реалізацією цілей, які були оголошені публічно – позбавити схід України від тиску неонацистського режиму. А зерно може вільно транспортуватись у пункти призначення. З боку Росії жодних перешкод немає. Для цього потрібно, щоб пан Зеленський дав команду, якщо він ще чимось там командує, щоб дозволили іноземним та українським судам вийти у Чорне море", – сказав Лавров.

ООН пропонує торг із РФ за українське зерно

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш веде переговори з Росією, Туреччиною та іншими країнами, щоб відкрити експорт українських продуктів на світові ринки та запобігти глобальному дефіциту продовольства. Натомість він пропонує пом'якшити обмеження на експорт калійних добрив з Росії та Білорусі, пише Wall Street Journal.

Реклама

За словами дипломатів, знайомих з питанням, зараз Росія, схоже, не веде серйозних переговорів про цю пропозицію. За їхніми словами, Туреччина, велика чорноморська країна, висловила готовність брати участь в угоді, зокрема, шляхом видалення мін з моря та управління судноплавством.

Раніше ми розповідали, що Кремль намагається отримати прибуток, продаючи крадену в Україні пшеницю постраждалим від посухи країнам Африки. Йдеться про країни у північній та східній частинах Африки. А також про Пакистан, Бангладеш, Шрі-Ланку і Туреччину.