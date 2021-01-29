Журналістам показали "палац Путіна" зсередини: відео

Так званий "палац Путіна" на чорноморському мисі Ідокопас з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального журналісти змогли зняти зсередини.

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Відео оприлюднив YouTube-канал Mash Video.

До "палацу Путіна" з'їздив головний редактор Mash Максим Іксанов. За його словами, на зйомку їм дали годину часу.

Як зазначають журналісти, всередині "палацу" в даний момент усе знаходиться на нульовому етапі будівництва. Навколо багато робітників.

"Коротше, перед друзями не похвалитися", – каже Іксанов.

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За його спостереженнями, фасад будівлі повністю закінчений – на стінах видно мармур, але всередині все не так ідеально. Приблизно 16 однакових приміщень під спальні, ванни і гардеробні.

Ще кілька просторих приміщень, призначення яких невідоме. Поєднує кімнати широкий коридор.

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За розрахунками будівельників, об'єкт буде закінчений не раніше, ніж через 5-6 років.

Дізнатися ім'я власника журналістам не вдалося.

Палац Путіна. Джерело: Mash Video

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Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в коментарі Business FM заявив, що в Кремлі поки не ознайомилися з опублікованим відеоматеріалом. Також він зазначив, що "не бував" у палаці під Геленджиком.

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Нагадаємо, раніше вийшло розслідуванні Олексія Навального, згідно з яким палац під Геленджиком належить Володимиру Путіну. Це чи не найсекретніший об'єкт, що охороняється в Росії. Це не заміський будинок, не дача, не резиденція – це ціле місто розміром з 39 князівств Монако.

Там неприступні паркани, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт. Це свого роду окрема держава всередині Росії.

Сам Путін пізніше відповів, що нічого з того, що було показано в розслідуванні Навального, ні йому, ні його близьким родичам не належить.

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