Журналістам показали "палац Путіна" зсередини: відео

Так званий "палац Путіна" на чорноморському мисі Ідокопас з резонансного розслідування російського опозиціонера Олексія Навального журналісти змогли зняти зсередини.
Відео оприлюднив YouTube-канал Mash Video.
До "палацу Путіна" з'їздив головний редактор Mash Максим Іксанов. За його словами, на зйомку їм дали годину часу.
Як зазначають журналісти, всередині "палацу" в даний момент усе знаходиться на нульовому етапі будівництва. Навколо багато робітників.
"Коротше, перед друзями не похвалитися", – каже Іксанов.
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За його спостереженнями, фасад будівлі повністю закінчений – на стінах видно мармур, але всередині все не так ідеально. Приблизно 16 однакових приміщень під спальні, ванни і гардеробні.
Ще кілька просторих приміщень, призначення яких невідоме. Поєднує кімнати широкий коридор.
За розрахунками будівельників, об'єкт буде закінчений не раніше, ніж через 5-6 років.
Дізнатися ім'я власника журналістам не вдалося.
Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в коментарі Business FM заявив, що в Кремлі поки не ознайомилися з опублікованим відеоматеріалом. Також він зазначив, що "не бував" у палаці під Геленджиком.
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Нагадаємо, раніше вийшло розслідуванні Олексія Навального, згідно з яким палац під Геленджиком належить Володимиру Путіну. Це чи не найсекретніший об'єкт, що охороняється в Росії. Це не заміський будинок, не дача, не резиденція – це ціле місто розміром з 39 князівств Монако.
Там неприступні паркани, свій порт, власна охорона, церква, свій пропускний режим, безпольотна зона і навіть власний прикордонний пункт. Це свого роду окрема держава всередині Росії.
Сам Путін пізніше відповів, що нічого з того, що було показано в розслідуванні Навального, ні йому, ні його близьким родичам не належить.
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