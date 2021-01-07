Перемогу Байдена затвердили, а Трамп визнав поразку: підсумки ранку в США

Сенат і Палата представників Конгресу США на спільному засіданні затвердили перемогу Джо Байдена на виборах президента. Це сталося близько 9:30 ранку за Києвом (23:30 за Вашингтону). До цього прихильники чинного президента Дональда Трампа прийшли до будівлі Конгресу у Вашингтоні і намагалися взяти її штурмом.

Реклама

"Сегодня" розповідає, що відбувалося в США цього ранку.

Чим закінчився штурм

За ніч, 7 січня, чотири людини загинули біля Капітолію під час зіткнень. Однією із загиблих виявилася ветеран ВПС США Ешлі Беббітт. Її імовірно, поранив високопоставлений співробітник поліції Капітолію. Ще три людини померли від отриманих поранень в медичних установах.

Поліція заарештувала понад 50 людей, які штурмували парламент. У зіткненнях з прихильниками Дональда Трампа 14 поліцейських отримали поранення.

Що кажуть екс-президенти Америки

Колишні президенти США Барак Обама, Білл Клінтон, Джордж Буш – молодший і Джиммі Картер засудили штурм Капітолію.

Реклама

Зокрема, Обама назвав подію прикладом "найбільшого безчестя і ганьби" для країни. Клінтон вважає, що Трамп і його прихильники розжарювали ситуацію, "щоб скасувати результати виборів, які він програв". Він назвав заворушення "безпрецедентною атакою" на політичні інститути США. А Картер засудив насильство і закликав учасників заворушень розійтися.

У свою чергу, екс-президент Джордж Буш заявив, що спостерігав з дружиною за тим, що відбувається з жахом і відразою.

"Мене вразило те, як нерозважливо поводяться деякі політичні лідери після виборів, а також проявлену сьогодні неповагу по відношенню до наших інститутів, традицій і правоохоронних органів", – сказав він.

Перемогу Байдена офіційно підтвердили

Незважаючи на протести і заперечення прихильників Трампа, Сенат і палата представників підтвердили перемогу Байдена на виборах президента.

На засіданні Конгресу відхилили заперечення проти виключення голосів виборців Джорджії і Пенсільванії за Байдена.

Реклама

"Джо Байден і Камала Харріс – президент і віце-президент США", – офіційно оголосили на засіданні.

В тренді Відео дня. Конгрес США оплесками вітав перемогу Байдена

Після цього всі представники Сенату і Конгресу встали зі своїх місць і почали аплодувати.

Як відреагував Трамп

Після офіційного підтвердження перемоги Байдена Дональд Трамп пообіцяв "впорядковану" передачу влади.

"Не дивлячись на те що я абсолютно не згоден з результатами виборів і факти мене виправдовують, 20 січня відбудеться упорядкований перехід", – йдеться в його заяві.

У той же час, він підкреслив, що продовжить "боротьбу за велику Америку".

Реклама

Відзначимо, що після офіційного затвердження підсумків голосування вибірників у 45-президента США Дональда Трампа не залишилося можливостей конституційним шляхом оскаржити результати виборів. До суду Трамп теж не може подати, адже за законом він не може скасувати рішення Конгресу.

На даному етапі немає практично ніяких перешкод для того, щоб Байден зайняв пост президента.

Хто штурмував Капітолій

У натовпі прихильників Дональда Трампа, які штурмували Капітолій США, виявили теоретиків змови, пов'язаних з QAnon і Proud Boys – двома правими екстремістськими організаціями, які Трамп неодноразово відмовлявся засуджувати під час своєї виборчої кампанії в минулому році.

QAnon – поширена в США теорія змови, згідно з якою президент США Дональд Трамп збирається викрити гігантську міжнародну схему сексуальної експлуатації маленьких дітей, в неї нібито залучені лідери Демократичної партії США, які поклоняються сатані, а також багато американських знаменитостей.

Реакція на протести в мережі

Після штурму Капітолію в США користувачі соціальних мереж почали не тільки обговорювати події, а й жартувати на цю тему. Яскравим жартом стало порівняння Трампа з Олександром Лукашенко, який вже кілька місяців не визнає результатів президентський виборів. Лукашенко разом із сином вийшли в бронежилетах і зі зброєю до народу. В мережі в цьому ж образі зобразили Трампа з сином.

Раніше ми повідомляли, що дебати в Конгресі США 6 січня про результати виборів перервали через штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа. Конгресменам довелося терміново евакуюватися: в будівлі розпилили сльозогінний газ.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама