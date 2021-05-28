150 установ у 24 країнах. Росія вчинила нову масовану кібератаку

У Microsoft викрили кіберугруповання Nobelium в спробі злому 3 тис. електронних адрес для збирання розвідувальної інформації

Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів, яку вони вчинили на півтори сотні урядових установ в десятках країн світу.

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Про це в своєму блозі 27 травня заявив віце-президент компанії Том Берт.

За його словами, атаку здійснила хакерська угруповання Nobelium, причетна до атаки на американську IT-компанію SolarWinds в 2020 році.

Спочатку отримавши доступ до однієї з електронних пошт Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), вони розіслали 25 травня фішингові листи на близько 3 тис. адрес.

Перейшовши за посиланням в листі користувачі автоматично скачували вірус, який має широкий спектр дій – від крадіжки даних до зараження інших комп'ютерів в мережі. Кінцевою метою хакерів був збір розвідувальної інформації.

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Загалом постраждали понад 150 організацій у 24 країнах, як мінімум чверть яких пов'язана з міжнародним розвитком, гуманітарною та правозахисною діяльністю.

Що займається питаннями кібербезпеки фірма Volexity теж зафіксувала атаки. За її інформацією, зловмисники "ймовірно, домоглися деякого успіху у зломі цілей".

Нагадаємо, раніше цього самого місяця США ввели режим надзвичайної ситуації через хакерську атаку на найбільший на східному узбережжі трубопровід компанії Colonial Pipeline.

Відео: Сьогодні

А в березні російських хакерів звинуватили в викраденні тисяч електронних листів чиновників Держдепартаменту США.