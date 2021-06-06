18 місія з початку року: SpaceX вивела на орбіту новий супутник SiriusXM-8 (відео)

Він має замінити один із застарілих супутників XM-3 і XM-4, які запустили на орбіту понад 15 років тому

Американська компанія SpaceX запустила ракетоносій Falcon 9, який вивів на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8). Це вже 18-та космічна місія з початку року.

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Про це компанія повідомила в Twitter.

Ракета стартувала вранці 6 червня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Відразу ж після виведення супутника на орбіту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю. Він здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Відзначимо, що цей же перший ступінь вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування допомагає зменшити витрати на запуск майже на 20 млн доларів.

Апарат SXM-8 повинен замінити один із застарілих супутників XM-3 і XM-4, які запустили в 2005 і 2006 роках ракетами Zenit 3.

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Раніше ми повідомляли, що американська космічна компанія SpaceX запустила на навколоземну орбіту чергову партію мінісупутників Starlink з метою створення глобальної мережі інтернет-покриття.