Русский
$ 27,29
33,06
  1. Світові новини
  2. США

18 місія з початку року: SpaceX вивела на орбіту новий супутник SiriusXM-8 (відео)

6 червня, 10:30

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Він має замінити один із застарілих супутників XM-3 і XM-4, які запустили на орбіту понад 15 років тому

Американська компанія SpaceX запустила ракетоносій Falcon 9, який вивів на орбіту Землі супутник SiriusXM-8 (SXM-8). Це вже 18-та космічна місія з початку року.

Реклама

Про це компанія повідомила в Twitter.

Ракета стартувала вранці 6 червня з космодрому на мисі Канаверал у штаті Флорида. Відразу ж після виведення супутника на орбіту перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю. Він здійснив посадку на плавучу платформу в Атлантичному океані.

Відзначимо, що цей же перший ступінь вже застосовували для відправки в космос корабля Dragon. Повторне застосування допомагає зменшити витрати на запуск майже на 20 млн доларів.

Апарат SXM-8 повинен замінити один із застарілих супутників XM-3 і XM-4, які запустили в 2005 і 2006 роках ракетами Zenit 3.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що американська космічна компанія SpaceX запустила на навколоземну орбіту чергову партію мінісупутників Starlink з метою створення глобальної мережі інтернет-покриття.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячня
Чому версія витоку SARS-Cov-2 з лабораторії тепер не маячняСША
"Ми йдемо". Хакери обіцяють помсту Маску за обвалений твітом біткоїнКриптовалюта
США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбирається
США ввели санкції щодо 134 українців – РНБО розбираєтьсяУкраїна
Netflix назвав бандерівців
Netflix назвав бандерівців "нацистськими колаборантами"? Розбираємося, що сталосяСША
Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)
Дівчинка отримала страшні опіки і ледь не втратила руки через челендж у TikTok (фото)Фаново
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусу
Кінець пандемії не за горами? Вчені знайшли універсальний захист від коронавірусуСША

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти