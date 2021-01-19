А що Трамп? 45-й президент США проводить останні години при владі

В останній день Трамп проведе прощальну церемонію

Термін каденції президента США Дональда Трампа вже закінчується. Сім'я поки ще глави держави вже готується покинути Білий дім, адже завтра, 20 січня, відбудеться інавгурація Джо Байдена.

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"Сьогодні" зібрали інформацію про те, як Трамп проводить останні години в президентському кріслі.

Скасування частини "коронавірусних" обмежень

Дональд Трамп скасував обмеження на в'їзд до США з країн Шенгенської зони, Великобританії, Ірландії та Бразилії, які ввели через коронавірус.

Виконавчі укази про призупинення в'їзду припиняють свою чинність з 26 січня.

Прощальне повідомлення першої леді

Перша леді США Меланія Трамп виступила зі своєю прощальною промовою з Білого дому. Вона говорила про любов, цінності та пандемію коронавірусу.

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"Останні чотири роки були незабутніми. Завершуючи своє перебування у Білому домі, ми з Дональдом згадуємо всіх людей, їх неймовірні історії кохання, патріотизму і рішучості", – сказала Меланія.

Варто зазначити, що дружина Трампа не згадала у промові свого чоловіка.

Останній день. Церемонія і збройний салют

В останній день на посаді президента Трамп проведе свою останню, прощальну, церемонію. З самого ранку він відправиться на військову церемонію на базі Ендрюс в штаті Меріленд, планується салют з 21 гармати. Початок заходу заплановано на 8:00 (15:00 за київським часом).

Також Дональд Трамп хоче зібрати мітинг своїх прихильників.

Чи буде Трамп на інавгурації?

На інавгурації Джо Байдена, яка розпочнеться о 12:00 за місцевим часом, Трамп присутнім не буде. Він взагалі не планує з ним бачитися цього дня.

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При цьому ЗМІ повідомляють, що передача Байдену "ядерної валізки" з набором пускових кодів для застосування ядерної зброї відбудеться у будь-якому разі.

Тим часом відомий американський тижневик The New Yorker вже встиг оригінально попрощатися з Трампом. На обкладинці свіжого номера зобразили білоголового орлана (символ США), який несе в пазурах незадоволеного Трампа. Зазначена дата – 25 грудня 2021 року.

Слухайте головні новини вівторка в подкасті "Що сьогодні?" від 19 січня.

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Всі подробиці в спецтемі Инаугурация Джо Байдена

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