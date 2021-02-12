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Адвокати Трампа назвали дату закінчення процесу імпічменту

12 лютого, 07:50

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Стороні захисту треба лише до 5 годин, аби представити свої докази Сенату

Судовий процес у справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа, який триває в американському Сенаті, може завершитися вже завтра, 13 лютого.

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Про це, як повідомляє Politico, заявив один з адвокатів експрезидента Девід Шон.

За його словами, на сьогоднішньому слуханні команді захисту знадобляться ще 3-4 години, щоб надати свої аргументи.

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Шон додав, що судовий процес "просувається набагато швидше", аніж очікувалося.

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Варто зазначити, що раніше старший радник Трампа Джейсон Міллер також оголосив про плани команди захисту представити свої останні аргументи 12 лютого. Це уможливлює завершення всього процесу на вихідних.

Нагадаємо, що раніше цього ж тижня Сенат офіційно визнав конституційним судовий процес про імпічмент Трампа.

Щоб оголосити імпічмент колишньому голові держави, необхідні голоси 2/3 Сенату – це не менше 67 голосів. Поки що у демократів, які й ініціювали весь процес, є лише 50 голосів, а також близько 10 голосів їхніх колег-республіканців.

Одним із найдраматичніших поворотів розгляду в Сенаті стало раніше неопубліковане відео штурму Капітолію 6 січня – на кадрах із холу натовп вривається до будівлі, де знаходиться лише самотній поліцейський.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Імпічмент Трампу

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