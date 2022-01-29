Агресія Путіна: глава Пентагону назвав ймовірні кроки

Міністр оборони США припускає, що РФ може захопити міста України

За словами Остіна, ситуація довкола України не є неминучою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі Росія має можливість атакувати Україну, проте остаточного рішення немає.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агенція Anadolu.

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"Вважаємо, що президент Путін не ухвалив остаточного рішення використати свої збройні сили проти України. Однак зараз у нього, поза сумнівом, є така можливість", – сказав він.

"Нас не обдурити"

На думку міністра оборони, у розпорядженні Путіна є безліч варіантів, наприклад, захоплення міст та значних територій, "дії чи провокаційні політичні акти" тощо.

Також Ллойд Остін заявив, що в США стежать за тим, як у Росії державні ЗМІ "розмовляють про ймовірні дії на сході України":

"Їм нас не обдурити. Ми, як і раніше, приділяємо пильну увагу російській дезінформації, включно зі створенням потенційного приводу для подальшого вторгнення або ударів по Донбасу".

Міністр оборони США Ллойд Остін, фото – Міноборони

До того ж, він зазначив, що будь-який напад РФ не тільки розпалить конфлікт, а й "порушить основоположні принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та самовизначення". За його словами, у США дуже серйозно ставляться до цього питання, адже вони є "надійним партнером України".

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Водночас, на думку Остіна, конфлікт навколо України не є неминучим.

"Час і простір для дипломатії все ще є. США разом з нашими союзниками та партнерами запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони (США – Ред.) продовжить підтримувати ці дипломатичні зусилля".

До того ж, голова Пентагону відзначив, що військові США не братимуть участі у бойових діях в Україні. Також голова комітету Начштабів ЗС США заявив, що президент США Джо Байден наказав підвищити готовність збройних сил США на випадок, якщо "потрібно буде допомогти союзникам".

Що кажуть у НАТО

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у них немає впевненості щодо планів Росії. За його словами, РФ продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, та водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО та "це хороший знак".

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"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року, і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення – це дипломатія", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що " має свої секрети, як і президент США Джо Байден". Президент зазначив, що "тримає руку на пульсі" щодо ситуації на Донбасі.

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