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Агресія Путіна: глава Пентагону назвав ймовірні кроки

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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29 січня, 00:15
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Міністр оборони США припускає, що РФ може захопити міста України
За словами Остіна, ситуація довкола України не є неминучою.
За словами Остіна, ситуація довкола України не є неминучою. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наразі Росія має можливість атакувати Україну, проте остаточного рішення немає.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє агенція Anadolu.

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"Вважаємо, що президент Путін не ухвалив остаточного рішення використати свої збройні сили проти України. Однак зараз у нього, поза сумнівом, є така можливість", – сказав він.

"Нас не обдурити"

На думку міністра оборони, у розпорядженні Путіна є безліч варіантів, наприклад, захоплення міст та значних територій, "дії чи провокаційні політичні акти" тощо.

Також Ллойд Остін заявив, що в США стежать за тим, як у Росії державні ЗМІ "розмовляють про ймовірні дії на сході України":

"Їм нас не обдурити. Ми, як і раніше, приділяємо пильну увагу російській дезінформації, включно зі створенням потенційного приводу для подальшого вторгнення або ударів по Донбасу".

Міністр оборони США Ллойд Остін, фото – Міноборони

До того ж, він зазначив, що будь-який напад РФ не тільки розпалить конфлікт, а й "порушить основоположні принципи національного суверенітету, територіальної цілісності та самовизначення". За його словами, у США дуже серйозно ставляться до цього питання, адже вони є "надійним партнером України".

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Водночас, на думку Остіна, конфлікт навколо України не є неминучим.

"Час і простір для дипломатії все ще є. США разом з нашими союзниками та партнерами запропонували Росії шлях від кризи до більшої безпеки. Міністерство оборони (США – Ред.) продовжить підтримувати ці дипломатичні зусилля".

До того ж, голова Пентагону відзначив, що військові США не братимуть участі у бойових діях в Україні. Також голова комітету Начштабів ЗС США заявив, що президент США Джо Байден наказав підвищити готовність збройних сил США на випадок, якщо "потрібно буде допомогти союзникам".

Що кажуть у НАТО

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у них немає впевненості щодо планів Росії. За його словами, РФ продовжує розгортати свої війська біля кордонів України, та водночас ініціювала зустрічі зі США та НАТО та "це хороший знак".

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"Ми не знаємо про наміри Росії, але постійно оцінюємо ситуацію, посилили свою присутність після 2014 року, і прийматимемо подальші рішення залежно від розвитку ситуації. Ми продовжуємо вважати, що найкраще рішення – це дипломатія", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що " має свої секрети, як і президент США Джо Байден". Президент зазначив, що "тримає руку на пульсі" щодо ситуації на Донбасі.

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Поширення наркотиків у країнах світу
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Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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