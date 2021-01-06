Активно атакує: в п'яти штатах США виявили випадки зараження "британським" штамом COVID-19

Перший випадок зараження новим видом коронавірусу, який раніше був виявлений у Великій Британії, зафіксували в штаті Джорджія. Це вже п'ятий штат, до якого проник вірус.

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Про це заявили в Державному департаменті громадської охорони здоров'я США, передає decaturish.

Захворів 18-річний хлопець з Джорджії, який не подорожував і перебуває вдома на карантині.

Як констатувала керівник управління Кетін Тумі, виявлення цього різновиду "має стати тривожним сигналом для всіх жителів" штату.

Носіїв нового виду коронавірусу виявили також в Каліфорнії, Колорадо, Нью-Йорку та Флориді.

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За весь час пандемії в США коронавірусом заразилися понад 21 млн осіб. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 356 тисяч осіб.

Водночас епідеміолог з Лондонського університету королеви Марії Дипти Гурдасані заявила, що мутований штам коронавірусу, спочатку виявлений у Великій Британії, на відміну від попереднього особливо заразний для дітей і підлітків віком до 19 років – це робить його небезпечнішим.

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