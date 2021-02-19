"Америка повернулася". Головне з виступу Байдена на МКБ-2021

США збираються відновити свої зв'язки із західними партнерами, зіпсовані за каденції екс-президента Дональда Трампа, але при цьому не збираються давати спуску Китаю, Росії та іншим своїм суперникам на світовій арені.
Про це на Мюнхенській конференції з безпеки-2021 сказав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Виступав він віртуально – в умовах триваючої пандемії захід взагалі могли скасувати.
Для Байдена це стало першим публічним міжнародним виступом від часу вступу на посаду в січні. Але, в цілому, нічого несподіваного він не сказав.
"Сегодня" зібрали всі найважливіші заяви глави Білого дому на МКБ-2021.
"Америка повернулася"
На самому початку виступу Байден практично дослівно повторив сказане ним під час візиту до Державного департаменту раніше цього місяця.
"Сьогодні я звертаюся до вас як президент Сполучених Штатів на самому початку своєї каденції, і я посилаю світу чіткий сигнал: Америка повернулася, трансатлантичний альянс повернувся. Ми не озираємося назад, але разом дивимося вперед", – сказав 46-ій президент США.
Назвавши партнерство між Європою і Америкою "наріжним каменем всього, чого ми сподіваємося досягти в XXI столітті", Байден згадав колишнє протистояння з партнерами у НАТО. При цьому самого Трампа, політика якого до цього привела, він не згадував.
"Я знаю, що останні кілька років були напруженими і стали перевіркою наших трансатлантичних відносин, але Сполучені Штати сповнені рішучості відновити взаємодію з Європою і в консультації з вами повернути нашу колишню довіру і лідерство", – зазначив американський лідер.
Крім того, він офіційно підтвердив те, що скасує рішення Трампа вивести війська США з Німеччини.
Іран
Крім цього, Байден висловив готовність відновити переговори щодо іранської ядерної програми у форматі "5+1" – групи, в яку, крім США, входять також Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина.
Він також натякнув на подальшу співпрацю з Ізраїлем і Саудівською Аравією в питанні протистояння Ірану: "Ми повинні зайнятися дестабілізувальною діяльністю Ірану на Близькому Сході, і ми будемо працювати в тісній співпраці з нашими європейськими та іншими партнерами".
Читайте також: У Байдена розповіли, якою буде позиція США щодо Ірану
Конкретного графіка переговорів з іранського питання Джо Байден не згадував.
Китай
Відносно Піднебесної глава Білого дому закликав Європу діяти в унісон і попередив готуватися до затяжного процесу.
"Ми повинні разом підготуватися до довгострокового стратегічного суперництва з Китаєм. Конкуренція з Китаєм буде жорсткою", – попередив Байден.
Він вважає, що союзники повинні спільно розробляти інновації, нові торгові правила, а також ділитися інформацією про структури корпоративного управління і боротися з монополізацією ринків. Китайським компаніям доведеться дотримуватися таких же стандартів.
Байден звинуватив китайський уряд в економічних зловживаннях і "підриві основ міжнародної економічної системи".
Крім того, він закликав Європу спільно зміцнювати союзи з країнами Індо-Тихоокеанської області для просування демократії.
Росія
Глава США повторив, що його країна і Європа повинні спільно протистояти Кремлю і, зокрема, його спробам дестабілізувати західні демократії, послабивши Євросоюз і НАТО.
Як приклад Байден звинуватив свого російського колегу Володимира Путіна в спробі зобразити США і Захід такими ж корумпованими, як РФ.
Читайте також: "Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум Кремлю
"Світу, в тому числі громадянам Росії, відомо, що це неправда. Путін прагне послабити європейський проєкт і наш трансатлантичний альянс... Кремлю набагато легше залякувати окремі держави і погрожувати їм", – додав президент.
Байден вважає, що світ опинився між двох осей.
"Між тими, хто стверджує, що... кращий шлях вперед – це автократія, і тими, хто розуміє, що для вирішення цих проблем необхідна демократія", – стверджує Джо Байден.
Він назвав цей момент "переломним", про який писатимуть історики.
"Я всім своїм єством вірю, що демократія повинна взяти гору", – додав політик.
Клімат
Не оминув американський лідер стороною і питання зміни клімату, назвавши його "глобальною екзистенційною кризою", від наслідків якої може програти все людство.
Цікаво, що саме в цей день США офіційно повернулися до дотримання Паризької кліматичної угоди, яку країна покинула за Трампа.
Байден закликав до "агресивного скорочення викидів, залучення друг одного до відповідальності за досягнення наших цілей і підвищення наших амбіцій".
Щоб підкреслити важливість, яку його адміністрація приділяє відновленню першості США на терені боротьби за порятунок екології, Сполучені Штати провели кліматичний саміт. Країну представляв спецпредставник президента з питань клімату Джон Керрі.
Коронавірус
Ще одне питання, з яким Джо Байден приділив увагу, була пандемія COVID-19. Він оголосив, що США виділять 4 млрд доларів на боротьбу з COVID і підтримку глобальних систем охорони здоров'я.
"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати обіцяють виділити COVAX 2 млрд доларів і ще 2 мільярди, щоб спонукати інші країни теж активізувати свої зусилля", – сказав він.
Президент підкреслив, що в процесі боротьби з коронавірусів не можна забувати і про інші хвороби, нагадавши про спалах лихоманки Ебола в Африці.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк