"Америка повернулася". Головне з виступу Байдена на МКБ-2021

На Мюнхенській конференції з безпеки Джо Байден звинуватив Росію і закликав ЄС згуртуватися з США

США збираються відновити свої зв'язки із західними партнерами, зіпсовані за каденції екс-президента Дональда Трампа, але при цьому не збираються давати спуску Китаю, Росії та іншим своїм суперникам на світовій арені.

Реклама

Про це на Мюнхенській конференції з безпеки-2021 сказав президент Сполучених Штатів Джо Байден. Виступав він віртуально – в умовах триваючої пандемії захід взагалі могли скасувати.

Для Байдена це стало першим публічним міжнародним виступом від часу вступу на посаду в січні. Але, в цілому, нічого несподіваного він не сказав.

"Сегодня" зібрали всі найважливіші заяви глави Білого дому на МКБ-2021.

"Америка повернулася"

На самому початку виступу Байден практично дослівно повторив сказане ним під час візиту до Державного департаменту раніше цього місяця.

Реклама

"Сьогодні я звертаюся до вас як президент Сполучених Штатів на самому початку своєї каденції, і я посилаю світу чіткий сигнал: Америка повернулася, трансатлантичний альянс повернувся. Ми не озираємося назад, але разом дивимося вперед", – сказав 46-ій президент США.

Назвавши партнерство між Європою і Америкою "наріжним каменем всього, чого ми сподіваємося досягти в XXI столітті", Байден згадав колишнє протистояння з партнерами у НАТО. При цьому самого Трампа, політика якого до цього привела, він не згадував.

"Я знаю, що останні кілька років були напруженими і стали перевіркою наших трансатлантичних відносин, але Сполучені Штати сповнені рішучості відновити взаємодію з Європою і в консультації з вами повернути нашу колишню довіру і лідерство", – зазначив американський лідер.

Крім того, він офіційно підтвердив те, що скасує рішення Трампа вивести війська США з Німеччини.

Реклама Ангела Меркель була серед тих, хто слухав виступ Байден / Фото: Reuters

Іран

Крім цього, Байден висловив готовність відновити переговори щодо іранської ядерної програми у форматі "5+1" – групи, в яку, крім США, входять також Росія, Китай, Велика Британія, Франція та Німеччина.

Він також натякнув на подальшу співпрацю з Ізраїлем і Саудівською Аравією в питанні протистояння Ірану: "Ми повинні зайнятися дестабілізувальною діяльністю Ірану на Близькому Сході, і ми будемо працювати в тісній співпраці з нашими європейськими та іншими партнерами".

Читайте також: У Байдена розповіли, якою буде позиція США щодо Ірану

Конкретного графіка переговорів з іранського питання Джо Байден не згадував.

Китай

Реклама

Відносно Піднебесної глава Білого дому закликав Європу діяти в унісон і попередив готуватися до затяжного процесу.

"Ми повинні разом підготуватися до довгострокового стратегічного суперництва з Китаєм. Конкуренція з Китаєм буде жорсткою", – попередив Байден.

Він вважає, що союзники повинні спільно розробляти інновації, нові торгові правила, а також ділитися інформацією про структури корпоративного управління і боротися з монополізацією ринків. Китайським компаніям доведеться дотримуватися таких же стандартів.

Байден звинуватив китайський уряд в економічних зловживаннях і "підриві основ міжнародної економічної системи".

Крім того, він закликав Європу спільно зміцнювати союзи з країнами Індо-Тихоокеанської області для просування демократії.

Виступ президента США було надихаючим, але нічого нового він не сказав. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Росія

Глава США повторив, що його країна і Європа повинні спільно протистояти Кремлю і, зокрема, його спробам дестабілізувати західні демократії, послабивши Євросоюз і НАТО.

Як приклад Байден звинуватив свого російського колегу Володимира Путіна в спробі зобразити США і Захід такими ж корумпованими, як РФ.

Читайте також: "Змусимо Росію платити": Байден оголосив ультиматум Кремлю

"Світу, в тому числі громадянам Росії, відомо, що це неправда. Путін прагне послабити європейський проєкт і наш трансатлантичний альянс... Кремлю набагато легше залякувати окремі держави і погрожувати їм", – додав президент.

Байден вважає, що світ опинився між двох осей.

"Між тими, хто стверджує, що... кращий шлях вперед – це автократія, і тими, хто розуміє, що для вирішення цих проблем необхідна демократія", – стверджує Джо Байден.

Він назвав цей момент "переломним", про який писатимуть історики.

"Я всім своїм єством вірю, що демократія повинна взяти гору", – додав політик.

Клімат

Не оминув американський лідер стороною і питання зміни клімату, назвавши його "глобальною екзистенційною кризою", від наслідків якої може програти все людство.

Цікаво, що саме в цей день США офіційно повернулися до дотримання Паризької кліматичної угоди, яку країна покинула за Трампа.

Байден закликав до "агресивного скорочення викидів, залучення друг одного до відповідальності за досягнення наших цілей і підвищення наших амбіцій".

Щоб підкреслити важливість, яку його адміністрація приділяє відновленню першості США на терені боротьби за порятунок екології, Сполучені Штати провели кліматичний саміт. Країну представляв спецпредставник президента з питань клімату Джон Керрі.

Коронавірус

Ще одне питання, з яким Джо Байден приділив увагу, була пандемія COVID-19. Він оголосив, що США виділять 4 млрд доларів на боротьбу з COVID і підтримку глобальних систем охорони здоров'я.

"Сьогодні я оголошую, що Сполучені Штати обіцяють виділити COVAX 2 млрд доларів і ще 2 мільярди, щоб спонукати інші країни теж активізувати свої зусилля", – сказав він.

Президент підкреслив, що в процесі боротьби з коронавірусів не можна забувати і про інші хвороби, нагадавши про спалах лихоманки Ебола в Африці.

Відео: Сьогодні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама