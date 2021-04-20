Американцям заборонять подорожувати в 80% країн світу

Державний департамент США планує найближчим часом оновити свої рекомендації щодо закордонні поїздки американців, після чого близько 80% країн ризикують потрапити в категорію "Не подорожувати".
Про це повідомляє Reuters.
Визначено чотири рівні небезпеки, залежно від яких американське зовнішньополітичне відомство вважає можливими подорожі за кордон:
- перший (зелений) – потрібно дотримуватися звичайних застережних заходів;
- другий (жовтий) – необхідно дотримуватися підвищених правил безпеки;
- третій (помаранчевий) – слід переглянути доцільність поїздки;
- четвертий (червоний) – не подорожувати.
На сьогодні до четвертої категорії входять лише 35 країн з 200, зокрема Чад, Косово, Кенія, Бразилія, Аргентина, Гаїті, Мозамбік, Росія та Танзанія.
Однак незабаром рекомендації Державного департаменту будуть "краще відображати науково обґрунтовані повідомлення Центрів з контролю і профілактики захворювань США для мандрівників".
"Наші рекомендації також беруть до уваги логістичні чинники, зокрема доступність тестування в країні та поточні обмеження на поїздки для громадян США", – кажуть у відомстві.
Тим часом у США ввели близько 212 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби – це в середньому по 3 мільйони щеплень на день.
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