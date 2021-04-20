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Американцям заборонять подорожувати в 80% країн світу

20 квітня, 13:45

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Держдепартамент США вже довгий час не оновлював рекомендації щодо поїздок за кордон – поки що заборонено літати тільки в 35 країн з 200

Державний департамент США планує найближчим часом оновити свої рекомендації щодо закордонні поїздки американців, після чого близько 80% країн ризикують потрапити в категорію "Не подорожувати".

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Про це повідомляє Reuters.

Визначено чотири рівні небезпеки, залежно від яких американське зовнішньополітичне відомство вважає можливими подорожі за кордон:

  • перший (зелений) – потрібно дотримуватися звичайних застережних заходів;
  • другий (жовтий) – необхідно дотримуватися підвищених правил безпеки;
  • третій (помаранчевий) – слід переглянути доцільність поїздки;
  • четвертий (червоний) – не подорожувати.

На сьогодні до четвертої категорії входять лише 35 країн з 200, зокрема Чад, Косово, Кенія, Бразилія, Аргентина, Гаїті, Мозамбік, Росія та Танзанія.

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Однак незабаром рекомендації Державного департаменту будуть "краще відображати науково обґрунтовані повідомлення Центрів з контролю і профілактики захворювань США для мандрівників".

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"Наші рекомендації також беруть до уваги логістичні чинники, зокрема доступність тестування в країні та поточні обмеження на поїздки для громадян США", – кажуть у відомстві.

Тим часом у США ввели близько 212 мільйонів доз вакцини проти коронавірусної хвороби – це в середньому по 3 мільйони щеплень на день.

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