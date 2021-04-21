Американців закликали не їздити в Україну. Держдеп знайшов нову причину

Американців закликали утриматися від поїздок в Україну через високий рівень коронавірусу і небезпечну ситуацію в Криму і на сході України.
Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
"Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікували повідомлення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну з-за COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 в країні", – йдеться в повідомленні.
А через те, що уряд США не може надавати екстрені послуги своїм громадянам в Криму, співробітникам заборонили виїжджати до Криму.
Що стосується Луганської і Донецької області, то їх не можна відвідувати через збройного конфлікту, який призвів до загибелі більше 13 000 осіб.
"Людям, у тому числі громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом декількох годин або днів після того, як їх зупиняли на контрольно-пропускних пунктах, контрольованих силами під керівництвом Росії", – йдеться в заяві.
Раніше Зеленський заявив, що не боїться вторгнення російських військ на сході України і країна готова до будь-якого розвитку подій.
Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією
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