Американців закликали не їздити в Україну. Держдеп знайшов нову причину

В країні важка ситуація з пандемією коронавірусу, а також небезпечна ситуація в Криму і на сході України

Американців закликали утриматися від поїздок в Україну через високий рівень коронавірусу і небезпечну ситуацію в Криму і на сході України.

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Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

"Центри з контролю і профілактиці захворювань (CDC) опублікували повідомлення про четвертий рівень загрози для подорожей в Україну з-за COVID-19, що вказує на дуже високий рівень COVID-19 в країні", – йдеться в повідомленні.

А через те, що уряд США не може надавати екстрені послуги своїм громадянам в Криму, співробітникам заборонили виїжджати до Криму.

Що стосується Луганської і Донецької області, то їх не можна відвідувати через збройного конфлікту, який призвів до загибелі більше 13 000 осіб.

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"Людям, у тому числі громадянам США, погрожували, затримували або викрадали протягом декількох годин або днів після того, як їх зупиняли на контрольно-пропускних пунктах, контрольованих силами під керівництвом Росії", – йдеться в заяві.

Раніше Зеленський заявив, що не боїться вторгнення російських військ на сході України і країна готова до будь-якого розвитку подій.

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