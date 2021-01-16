"Американці пишатимуться": Байден пообіцяв найнезвичайнішу в історії інавгурацію

Подробиці церемонії він поки не повідомляє

Обраний президент США Джо Байден вважає, що його інавгурація може бути найнезвичайнішою за всю історію США.

Реклама

Як передає CNN, про це він сказав під час збору коштів.

"Це може бути найнезвичайніша інавгурація в американській історії", – сказав Байден.

Також він зазначив, що його церемонія приведення до присяги не буде схожа на попередні інавгурації, але не повідомив більш докладної інформації.

В тренді Чому після щеплення від COVID-19 по всьому світу вмирають люди

Він сказав, що це буде "подія, яким американський народ пишатиметься".

Реклама

До речі, на інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага.

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама