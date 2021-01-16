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"Американці пишатимуться": Байден пообіцяв найнезвичайнішу в історії інавгурацію

16 січня, 02:06

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Подробиці церемонії він поки не повідомляє

Обраний президент США Джо Байден вважає, що його інавгурація може бути найнезвичайнішою за всю історію США.

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Як передає CNN, про це він сказав під час збору коштів.

"Це може бути найнезвичайніша інавгурація в американській історії", – сказав Байден.

Також він зазначив, що його церемонія приведення до присяги не буде схожа на попередні інавгурації, але не повідомив більш докладної інформації.

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Він сказав, що це буде "подія, яким американський народ пишатиметься".

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До речі, на інавгурації обраного президента США демократа Джо Байдена, яка відбудеться 20 січня, національний гімн виконає Леді Гага.

Раніше ми писали, що представники Республіканської партії США домагатимуться імпічменту Джо Байдена в перший же його робочий день на посаді президента.

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США інавгурація Джо Байден
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