Американець зірвав божевільний джекпот у мільярд доларів

Громадянин Мічигану придбав квиток із виграшною комбінацією номерів одного з найбільших джекпотів лотереї Mega Millions. Щасливчик отримав мільярд доларів.

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Про це повідомляє сайт лотереї.

Шанси на виграш були 1 до 302,5 млн.

Це другий за розміром джекпот, який розігрували в лотереї Mega Millions за всю її історію. Найбільший виграш дістався мешканці Південної Кароліни у 2018 році, він становив $ 1,5 млрд.

Розмір джекпоту ріс із 15 вересня, коли зафіксували попередній виграш у Вісконсині. У Mega Millions заявляли, що це найдовший відрізок часу без виграшів у лотерею.

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Нагадаємо, раніше 73-річний пенсіонер із США, який побажав залишитися невідомим, виграв у лотерею півмільйона доларів завдяки допомозі касира в супермаркеті.

А Елейн Томпсон з англійського міста Кіллінгворт пропрацювала в супермаркеті 25 років попри те, що у грудні 1995 року зірвала мільйонний куш в лотерею – вона виграла 2,7 мільйона фунтів стерлінгів.

А в Україні казино й лотереї працюють за такими правилами:

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