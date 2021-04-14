Американський військовий корабель попрямував до Чорного моря

Один з двох американських бойових кораблів Donald Cook, які найближчим часом повинні зайти в Чорне море, поповнив запаси палива і попрямував до Чорноморських проток.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook пробув на базі Суда-Бей близько дев'ять годин, потім пішов курсом на північ до протоки Дарданелли зі швидкістю 14,3 вузла на годину (приблизно 26,5 км на годину).
Очікується, що корабель увійде в Чорне море вже в четвер, 15 квітня, і пробуде там до 4-5 травня.
Що відомо про кораблі Donald Cook:
- можуть нести до 56 крилатих ракет "Томагавк";
- оснащені системою протиракетної оборони "Іджіс";
- можуть вести швидкоплинний тривимірний бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.
Як ми писали раніше, кораблі ВМС США регулярно патрулюють акваторію Чорного моря для підтримки союзників і партнерів по НАТО.
Раніше повідомлялося, що в НАТО мають намір розширити військову присутність у Чорному морі.
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