Американський військовий корабель попрямував до Чорного моря

Імовірно, ракетний есмінець ВМС США Donald Cook увійде в море 15 квітня і пробуде там до 4-5 травня

Один з двох американських бойових кораблів Donald Cook, які найближчим часом повинні зайти в Чорне море, поповнив запаси палива і попрямував до Чорноморських проток.

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Про це повідомляє "Інтерфакс".

Ракетний есмінець ВМС США Donald Cook пробув на базі Суда-Бей близько дев'ять годин, потім пішов курсом на північ до протоки Дарданелли зі швидкістю 14,3 вузла на годину (приблизно 26,5 км на годину).

Очікується, що корабель увійде в Чорне море вже в четвер, 15 квітня, і пробуде там до 4-5 травня.

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Що відомо про кораблі Donald Cook:

можуть нести до 56 крилатих ракет "Томагавк";

оснащені системою протиракетної оборони "Іджіс";

можуть вести швидкоплинний тривимірний бій з одночасним забезпеченням протиповітряної, протикорабельної та протичовнової оборони.

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Як ми писали раніше, кораблі ВМС США регулярно патрулюють акваторію Чорного моря для підтримки союзників і партнерів по НАТО.

Раніше повідомлялося, що в НАТО мають намір розширити військову присутність у Чорному морі.

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