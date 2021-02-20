Аномальні снігопади і десятки загиблих: Техас оголошено зоною стихійного лиха

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною природного лиха через аномальний снігопадів і морозів, які обрушилися на цей штат.
Про це 20 лютого повідомила пресслужба Білого дому, опублікувавши відповідну декларацію.
"Вчора президент Джозеф Р. Байден-молодший оголосив штат Техас зоною природного лиха і розпорядився виділити федеральну допомогу, щоб допомогти владі штату і місцевій владі відновити райони, постраждалі від сильних зимових штормів, які почалися 11 лютого 2021 року і продовжуються й досі", – зазначено в документі.
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Гроші підуть на надання постраждалим тимчасового житла, ремонт пошкоджених будинків і пільгові кредити для відновлення незастрахованої власності.
Крім того, президент висловив намір відвідати постраждалі округи штату наступного тижня.
Станом на ранок 20 лютого більшості жителів Техасу відновили подачу електроенергії, а температура повітря не опускалася нижче за нуль градусів.
Однак штат продовжує оговтуватися від зимового шторму, який вдарив по його електромережам, залишивши мільйони жителів без тепла, їжі і чистої питної води. Без електрики залишаються ще близько 80 тисяч осіб.
Точна кількість жертв негоди ще не встановлена, проте вважається, що їхня кількість може сягнути 69 осіб.
Він стихії постраждали також і тварини – зоозахисники врятували тисячі черепах, які при зниженні температури просто могли потонути.
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