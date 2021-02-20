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Аномальні снігопади і десятки загиблих: Техас оголошено зоною стихійного лиха

20 лютого, 19:48

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Джо Байден підписав декларацію про допомогу постраждалому від негоди штату

Президент США Джо Байден оголосив Техас зоною природного лиха через аномальний снігопадів і морозів, які обрушилися на цей штат.

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Про це 20 лютого повідомила пресслужба Білого дому, опублікувавши відповідну декларацію.

"Вчора президент Джозеф Р. Байден-молодший оголосив штат Техас зоною природного лиха і розпорядився виділити федеральну допомогу, щоб допомогти владі штату і місцевій владі відновити райони, постраждалі від сильних зимових штормів, які почалися 11 лютого 2021 року і продовжуються й досі", – зазначено в документі.

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Гроші підуть на надання постраждалим тимчасового житла, ремонт пошкоджених будинків і пільгові кредити для відновлення незастрахованої власності.

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Крім того, президент висловив намір відвідати постраждалі округи штату наступного тижня.

/ Фото: Reuters

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Станом на ранок 20 лютого більшості жителів Техасу відновили подачу електроенергії, а температура повітря не опускалася нижче за нуль градусів.

Однак штат продовжує оговтуватися від зимового шторму, який вдарив по його електромережам, залишивши мільйони жителів без тепла, їжі і чистої питної води. Без електрики залишаються ще близько 80 тисяч осіб.

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/ Фото: Reuters

Точна кількість жертв негоди ще не встановлена, проте вважається, що їхня кількість може сягнути 69 осіб.

Він стихії постраждали також і тварини – зоозахисники врятували тисячі черепах, які при зниженні температури просто могли потонути.

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США сніг снігопад негода техас сніжна буря
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