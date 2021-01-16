Apple розробляє iPhone зі складним екраном і вводить платну підписку на подкасти – Bloomberg

В 2021 році представлять оновлені моделі планшетів і ноутбуків

У 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

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Про це повідомляє Bloomberg.

iPhone зі складним екраном

Обізнане джерело розповіло, що компанія розробила прототипи складних екранів для внутрішнього тестування, але далі поки не просунулася. На даному етапі у неї немає повноцінних прототипів складних смартфонів.

Важливим аспектом стане те, що складаний iPhone дозволить Apple отримати девайс з більшим екраном, який при цьому буде легше поміщатися в кишеню.

За даними агентства, в компанії обговорювали складні екрани різних розмірів, в тому числі подібний по величині з 6,7-дюймовим дисплеєм iPhone 12 Pro Max.

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Відзначимо, що зараз такий смартфон знаходиться лише на ранній стадії і невідомо, чи вийде він не тільки в цьому році, а взагалі будь-коли.

Редизайн комп'ютерів iMac all-in-one

Корпорація Apple планує в цьому році провести перший з 2012 року редизайн своїх настільних комп'ютерів iMac all-in-one.

У нових 21,5 і 27-дюймових моделях корпорація відмовиться від процесорів Intel, в них будуть встановлені нові потужні процесори власного виробництва.

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Серед інших змін – зменшення рамки навколо екрану, позбавлення від значної частини металевої "підборіддя" по аналогії з монітором Apple Pro Display. У нових iMac буде плоска задня кришка на відміну від зігнутої задньої стінки поточних iMac.

Нові версії MacBook Pro

В середині 2021 року компанія планує почати виробництво нових версій своїх 14- і 16-дюймових ноутбуків MacBook Pro з більш швидкими процесорами власного виробництва, оновленими дисплеями і зарядними пристроями MagSafe на магнітах.

Зовнішній вигляд нових ноутбуків не зазнає істотних змін і буде аналогічний до поточних версій MacBook Pro.

У компанії вважають, що відмова від зарядки через порт USB-C і повернення до магнітного адаптера живлення MagSafe дозволить ноутбукам заряджатися швидше. Тим більше, при випадковому ривку кабелю, він просто від'єднається від ноутбука, а не потягне його за собою.

Реклама Закрита веб-камера MacBook може його пошкодити / Фото: CNET

Платна підписка на підкасти

Підписка на підкасти Apple стане платною. Унікальний контент, будуть створювати автори, які уклали партнерство з Apple. На даному етапі компанія вже веде переговори з подкаст-студіями.

Крім цього, є можливість плати за окремі подкасти. Це дасть можливість авторам заробити ще більше грошей. В такому випадку, у власників подкастів буде можливість включити платне прослуховування свого контенту, не пов'язане з підпискою Apple. Це може змусити деякі студії перейти з інших сервісів до Apple.

Що ще може змінитися

На даному етапі, компанія не планує великих змін для нових смартфонів, враховуючи, що в 2020 році вже представила технологію 5G і новий дизайн. Вийдуть iPhone з позначенням "S", яке зазвичай дають смартфонам, що незначно змінились.

Зараз компанія тестує зчитування відбитків пальців через екран для розблокування смартфона. Функція може виявитися зручною в умовах пандемії коронавірусу, коли користувачі одягають маски, що заважають застосовувати розпізнавання обличчя. Цю функцію планують представити вже в 2021 році.

Apple планує в цьому році випустити аксесуар, який дозволить знаходити предмети на зразок рюкзака або ключів. Вона планує випустити для нього кілька аксесуарів, в тому числі шкіряний брелок.

Також йде розробка iPad Pro. Новий планшет буде візуально буде схожий на нинішню модель, але обзаведеться дисплеєм MiniLED і набагато більш швидким процесором.

Раніше ми повідомляли, що в Мережі активно поширюють інформацію, що на хвилі скандалу навколо Telegram і прихильників президента США Дональда Трампа, Apple може видалити додаток з AppStore і пристроїв користувачів.

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