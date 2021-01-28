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Apple "захопила" майже чверть світового ринку смартфонів

28 січня, 06:51

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Поставки Apple виросли на 22%

Глава компанії Apple Тім Кук заявив, що за останніми даними, активна база пристроїв Apple становить 1,65 мільярди девайсів. Компанія стала найбільшим продавцем в світі.

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В інтерв'ю Reuters Кук сказав, що продажі значно збільшилися в Китаї – на 57% до 21,31 мільярдів доларів.

"У нас було два з трьох найбільш продаваних смартфонів в міських районах Китаю", – сказав Кук.

Дані дослідницької компанії IDC показали, що поставки Apple виросли на 22% до рекордних 90,1 тисяч телефонів за квартал.

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До речі, нещодавно Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.

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Також ми писали, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.

Раніше повідомлялося, що творець месенджера Telegram росіянин Павло Дуров назвав 7 причин, за якими користувачі iPhone повинні бути незадоволені політикою App Store.

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