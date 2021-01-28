Apple "захопила" майже чверть світового ринку смартфонів

Глава компанії Apple Тім Кук заявив, що за останніми даними, активна база пристроїв Apple становить 1,65 мільярди девайсів. Компанія стала найбільшим продавцем в світі.
В інтерв'ю Reuters Кук сказав, що продажі значно збільшилися в Китаї – на 57% до 21,31 мільярдів доларів.
"У нас було два з трьох найбільш продаваних смартфонів в міських районах Китаю", – сказав Кук.
Дані дослідницької компанії IDC показали, що поставки Apple виросли на 22% до рекордних 90,1 тисяч телефонів за квартал.
До речі, нещодавно Apple вперше за чотири роки очолила рейтинг найдорожчих брендів у світі, складений американською консалтинговою компанією Brand Finance.
Також ми писали, що в 2021 році компанія Apple представить оновлену лінійку своїх продуктів, серед нововведень багато несподіваного для клієнтів компанії.
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