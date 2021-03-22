AstraZeneca готова вийти на ринок США: вакцина показала 80% ефективності

Вакцина проти COVID-19 від AstraZeneca, яку вироблятимуть в Австралії, підкорює нові ринки. Вона показала кращі результати, аніж очікувалося, у великому пізньому випробуванні, потенційно відкривши шлях для її екстреного дозволу в США і зміцнивши довіру до вакцини після численних невдач в Європі.

Реклама

Про це повідомляє агентство Reuters.

Виробник ліків заявив у понеділок, 22 березня, що випробування в Чилі, Перу і США показали: вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, на 79% ефективна в запобіганні симптоматичного COVID-19 і, що особливо важливо, не становить підвищеного ризику утворення тромбів. У найближчі тижні компанія має намір запросити дозвіл на застосування в США.

На думку аналітиків, останні дані мають допомогти у вирішенні деяких із цих проблем. У дослідженні брало участь більш як 32 тисячі осіб, серед них добровольці похилого віку, і в ньому більше уваги приділялося результатами попередніх досліджень, проведених у Великій Британії, що спонукало деякі європейські країни спочатку утриматися від використання вакцини AstraZeneca для літніх людей.

"Ясно, що ця вакцина має дуже хорошу ефективність (пам'ятаєте, що 60% до початку будь-яких випробувань вважалися хорошою метою?) і що ця ефективність не демонструє помітного зниження в старшому віці", – заявив професор фармакоепідеміологіі Лондонської школи гігієни та тропічної медицини Стівен Еванс.

В тренді ЄС поки не ділитиметься вакцинами від COVID-19 з іншими країнами

Реклама

Читайте також: AstraZeneca реабілітувалася? Які країни відновлюють вакцинацію і чому

Приблизно 20 відсотків учасників клінічних випробувань мали вік після 65 років, і приблизно 60 відсотків страждали від станів, що підвищують ризик важкої форми COVID-19, таких як діабет, ожиріння і серцево-судинні захворювання. Дослідження показало, що препарат ефективний у всіх вікових групах, а його ефективність у групі людей після 65 років становила 80 відсотків, повідомляє TVN 24.

Нагадаємо, понад десяток європейських країн, включно з Німеччиною і Францією, припинили використання вакцини AstraZeneca на початку березня після того, як деякі повідомлення пов'язали її з тромбозом у вкрай малого числа людей. Потім вакцинацію відновили – після того, як Європейське агентство з ліків заявило, що вона безпечна, але опитування громадської думки в понеділок показало, що європейці досі скептично ставляться до безпеки цього препарату.

На скандал навколо AstraZeneca відреагував і президент України Володимир Зеленський. За його словами, немає підстав для зупинення або зменшення використання вакцини в нашій країні.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама