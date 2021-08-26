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Атака хакерів на США. Байден хоче, щоб Путін покарав винних

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
26 серпня, 14:55
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Байден очікує, що Росія покарає хакерів за атаки на США
Володимир Путін і Джо Байден на зустрічі в Женеві. Фото: REUTERS / ELO
Володимир Путін і Джо Байден на зустрічі в Женеві. Фото: REUTERS / ELO

Президент США Джо Байден очікує від президента РФ Володимира Путіна, що Росія притягне до відповідальності кіберзлочинців, які атакували американські компанії.

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Про це повідомляє Білий дім з посиланням на заяву Байдена на нараді з кібербезпеки

"У мене був саміт з Володимиром Путіним (саміт у Женеві у червні – ред.), і я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне їх до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони", – зазначив Байден.

Байден додав, що кібербезпека – це глобальна проблема, і закликав країни G7 залучати до відповідальності ті країни, які вкривають злочинців-вимагачів.

Він також зазначив, що вперше за сім років НАТО оновив кіберполітіку.

Також, за словами Байдена, в травні він видав розпорядження про підвищення кібербезпеки федерального уряду США. Крім того, запустили 100-денну ініціативу щодо підвищення кібербезпеки в електроенергетиці.

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Що відомо про переговори Байдена та Путіна щодо кібербезпеки

  • Цю тему Путін та Байден піднімали під час переговорів у Женеві 16 червня 2021 року.
  • На початку липня президенти розмовляли телефоном, Байден просив ужити заходів щодо хакерів.
  • Наприкінці липня Байден заявляв, що Росія уже втручається у вибори у США, які відбудуться восени 2022 року. Президент акцентував увагу на вірусах-вимагачах.

Раніше президент Байден заявив, що Вашингтон готовий дати відсіч на виклики з боку Росії, але США не прагнуть іти на конфлікт з Москвою.

Також нагадаємо, наприкінці травня компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів, яку вони вчинили на півтори сотні урядових установ у десятках країн світу.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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