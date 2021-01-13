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Авіакатастрофа в Індонезії: США направлять експертів для розслідування катастрофи

13 січня, 04:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

США направить групу фахівців в Джакарту

Для розслідування катастрофи літака Boeing 737-500 компанії Sriwijaya Air, який розбився в Яванском море на північ від Джакарти, США направить групу фахівців.

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Про це повідомляє Reuters.

"NTSB направляє акредитованого представника США і ще трьох слідчих в Джакарту для розслідування сталася 9 січня 2021 року катастрофи літака Sriwijaya Air", – йдеться в повідомленні.

Також допоможуть в розслідуванні катастрофи співробітники компаній Boeing і General Electric, а також працівники Федерального управління цивільної авіації США.

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Нагадаємо, за даними Flightradar24, літак через 4 хвилини після вильоту з аеропорту Джакарти спікірував в океан, втративши 10 000 футів висоти менше ніж за хвилину. він зник з екранів радарів після зльоту відразу після 14:30 (07:30 за Гринвічем).

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На борту літака знаходилися 62 людини: 50 пасажирів і 12 членів екіпажу. Всі вони були громадянами Індонезії.

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США літак катастрофи Boeing
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