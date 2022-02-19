Байден: Росія готова напасти найближчими днями на Київ

"Росія практично оточила Україну в Білорусі. Її війська сконцентровані на кордоні з Україною. Ми маємо всі підстави говорити, що Росія готова напасти найближчими днями. Ми думаємо, що вона нападе на Київ", – заявив президент США Джозеф Байден.
Про це президент США заявив у спеціальному зверненні у відповідь на загострення ситуації на сході України, передає "Голос Америки".
Байден заявив, що є підстави говорити, що Путін уже ухвалив рішення. "Я впевнений, що він вторгнеться в Україну", – сказав Байден, відповідаючи на пряме запитання журналістів.
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"Нещодавно Росія заявила, що Україна проводить обстріли – це неправда. Ми бачимо, що поширюється дезінформація серед російської громадськості, включаючи сепаратистів, що керуються Росією. Росія продовжує звинувачувати Україну в геноциді, у плануванні нападу на Росію і так далі. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала раніше – це тактика проти України. Це також відповідає тим сценаріям, про які попереджали США та союзники", – продовжив американський лідер.
Обстановка
- Вранці 18 лютого глави підконтрольних Кремлю сепаратистських регіонів "Л/ДНР" практично одночасно закликали мешканців регіону виїхати до Росії. Почалася евакуація до Ростовської області РФ інтернатів.
- Увечері влада Росії заявила, що готова видати по 10 тисяч рублів кожному евакуйованому з окупованого Донбасу.
- Увечері 18 лютого бойовики заявили, що у центрі Донбасу стався вибух. Так звана народна міліція повідомила, що біля Будинку уряду вибухнув автомобіль начальника місцевої поліції.
- У ніч на суботу, 19 лютого, надійшло повідомлення про вибух газопроводу у Луганську.
- Увечері 18 лютого Путін підписав Указ про призов до армії громадян Російської Федерації, перебувають у запасі.
- Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки, заявив, що те, що відбувається на Донбасі – початок провокацій, покликаних розв'язати руки Кремлю для вторгнення до України.