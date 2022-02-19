Байден: Росія готова напасти найближчими днями на Київ

У Вашингтоні кажуть, що Путін уже ухвалив рішення

Байден вимагає припинити агресію проти України / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

"Росія практично оточила Україну в Білорусі. Її війська сконцентровані на кордоні з Україною. Ми маємо всі підстави говорити, що Росія готова напасти найближчими днями. Ми думаємо, що вона нападе на Київ", – заявив президент США Джозеф Байден.

Про це президент США заявив у спеціальному зверненні у відповідь на загострення ситуації на сході України, передає "Голос Америки".

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Байден заявив, що є підстави говорити, що Путін уже ухвалив рішення. "Я впевнений, що він вторгнеться в Україну", – сказав Байден, відповідаючи на пряме запитання журналістів.

"Нещодавно Росія заявила, що Україна проводить обстріли – це неправда. Ми бачимо, що поширюється дезінформація серед російської громадськості, включаючи сепаратистів, що керуються Росією. Росія продовжує звинувачувати Україну в геноциді, у плануванні нападу на Росію і так далі. Все це відповідає тим методичкам, які Росія використовувала раніше – це тактика проти України. Це також відповідає тим сценаріям, про які попереджали США та союзники", – продовжив американський лідер.

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