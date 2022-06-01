Байден дав обіцянку не тиснути на Україну в одному з найважливіших питань: про що мова

Принципом Байдена упродовж усієї цієї кризи було: "Нічого про Україну без України"

Джо Байден дав обіцянку Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден заявив, що не тиснутиме на український уряд з метою зробити будь-які територіальні поступки РФ. За його словами, це було б неправильно, а також суперечило б загальновизнаним принципам.

Про це Байден повідомив у статті для газети New York Times.

Реклама

Президент США розповів, що його принципом упродовж усієї цієї кризи було: "Нічого про Україну без України".

"Я не тиснутиму на український уряд — публічно чи приватно — з метою зробити будь-які територіальні поступки. Це було б неправильно та суперечило б загальновизнаним принципам", – заявив Байден.

Він зазначив, що переговори України з Росією не зайшли в глухий кут через те, що Україна відвернулася від дипломатії. Вони зайшли в глухий кут, тому що Росія продовжує вести війну, щоб взяти під свій контроль більшу частину України.

Байден додав, що Сполучені Штати продовжуватимуть роботу зі зміцнення України та підтримуватимуть її зусилля щодо досягнення припинення конфлікту шляхом переговорів.

Реклама

Байден неоднозначно висловився про постачання РСЗВ Україні

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив про те, що країна не надсилатиме Україні ракетні системи, які "можуть досягти території Росії". Про це пише Reuters.

Президент США прокоментував ситуацію після повідомлень про те, що його адміністрація готується відправити передові ракетні системи великої дальності в Україну.

"Ми не збираємося посилати в Україну ракетні системи, які можуть досягти Росії", – сказав Байден.

CNN і The Washington Post повідомляли, що адміністрація Байдена схиляється до відправлення цієї та іншої системи, відомої як HIMARS, як частину більшого пакета військової допомоги Україні.

Реклама

Водночас думка Джо Байдена не була до кінця розкрита. Зокрема, Reuters наголошує на тому, що незрозуміло, яку саме систему мав на увазі президент США у своїх висловлюваннях. Як зазначає Telegram-канал "Збройні сили України. Війна з окупантами", і звичайні "Гради" можуть долетіти до території Росії:

"Річ лише в тому, звідки стріляти. Тому не потрібно близько сприймати ті слова: якщо він так сказав, значить, так і треба, а час покаже, куди ті ракети долетять, а куди ні".

Раніше ми писали: