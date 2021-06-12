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Зустріч Байдена і Путіна. Як готувався президент США

12 червня 2021 8:01

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Президент США планує жорсткі переговори – Time з'ясував, хто допомагав Байдену готуватися до зустрічі з Путіним

Колаж: "Сьогодні"

Колаж: "Сьогодні"

Велика частина підготовки президента США Джо Байдена до зустрічі в Женеві з президентом РФ Володимиром Путіним проходила під час щоденних брифінгів з розвідки.

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Про це повідомляє Time, посилаючись на трьох високопоставлених чиновників в адміністрації.

Провідною постаттю на цих брифінгах з розвідки був директор ЦРУ Вільям Бернс, колишній посол США в Москві, який працював на держсекретаря Джеймса Бейкера при розпаді Радянського Союзу.

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Він та інші виступають за те, щоб повернутися до стримування дій Росії "в умовах холодної війни".

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"Куди б Путін не пішов, він повинен зустрічати опір", – заявив високопоставлений чиновник адміністрації президента США.

Зазначається, що Байден планує жорсткі переговори з президентом Росії в Женеві. Мета полягає в тому, щоб послабити напруженість і забезпечити передбачуваність для обох сторін, "приборкавши авантюризм Путіна".

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Нагадаємо, Байден і Путін зустрінуться в Женеві 16 червня на віллі La Grange.

Раніше ми повідомляли, що президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін поки не планують спільну прес-конференцію після саміту в Женеві.

Також нагадаємо, голова МЗС Польщі Збігнєв Рау заявив, що президент США Джо Байден перед зустріччю з російським лідером Володимиром Путіним повинен був зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

Всі подробиці в спецтемі Зустріч Байдена і Путіна: всі подробиці

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