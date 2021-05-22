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Байден хоче відновити інфраструктуру сектору Газа

22 травня, 08:27

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

За його словами, йдеться саме про відновлення виключно мирної інфраструктури

Президент США Джо Байден на пресконференції в Білому домі заявив, що його країна допоможе відновити інфраструктуру сектору Газа, яка постраждала в ході недавньої ізраїльської військової операції.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, йтиметься про відновлення виключно мирної інфраструктури, а не об'єктів, використовуваних палестинськими угрупованнями в військових цілях.

"Йтиметься про пакет допомоги, щоб відновити Газу", – сказав він.

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Байден додав, що "молиться за те, щоб воно протрималося" – маючи на увазі перемир'я, якого досягли Ізраїль і палестинці з Гази.

Президент США припустив, що поки всі країни не визнають право єврейської держави Ізраїль на існування "миру не буде", прокоментував він ситуацію на Близькому Сході.

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Раніше ми писали, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, загалом з ХАМАС.

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Нагадаємо, режим припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС набув чинності о 2 годині ночі п'ятниці. За 11 днів збройного конфлікту загинуло понад 200 осіб, більшість в секторі Газа. Більш детально читайте в матеріалі"Сьогодні".

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