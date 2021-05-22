Байден хоче відновити інфраструктуру сектору Газа

За його словами, йдеться саме про відновлення виключно мирної інфраструктури

Президент США Джо Байден на пресконференції в Білому домі заявив, що його країна допоможе відновити інфраструктуру сектору Газа, яка постраждала в ході недавньої ізраїльської військової операції.

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Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За його словами, йтиметься про відновлення виключно мирної інфраструктури, а не об'єктів, використовуваних палестинськими угрупованнями в військових цілях.



"Йтиметься про пакет допомоги, щоб відновити Газу", – сказав він.

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Байден додав, що "молиться за те, щоб воно протрималося" – маючи на увазі перемир'я, якого досягли Ізраїль і палестинці з Гази.



Президент США припустив, що поки всі країни не визнають право єврейської держави Ізраїль на існування "миру не буде", прокоментував він ситуацію на Близькому Сході.

Раніше ми писали, Армія оборони Ізраїлю повідомила, що ізраїльські військові під час боїв в секторі Газа знищили понад 150 бойовиків-терористів, загалом з ХАМАС.

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Нагадаємо, режим припинення вогню між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС набув чинності о 2 годині ночі п'ятниці. За 11 днів збройного конфлікту загинуло понад 200 осіб, більшість в секторі Газа. Більш детально читайте в матеріалі"Сьогодні".