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Байден і Джонсон домовилися провести віртуальний саміт G7 щодо Афганістану – Білий дім

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор розділу Україна
18 серпня, 07:42
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Напередодні президент США і прем'єр-міністр Великобританії провели телефонні переговори
Справа на фото прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, зліва - президент США Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"
Справа на фото прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, зліва - президент США Джо Байден. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент США Джо Байден і прем'єр Великобританії Борис Джонсон під час телефонної розмови домовилися про організацію наступного тижня віртуального саміту G7 для обговорення теми Афганістану.

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Про це повідомляє Білий дім.

"Вони обговорили необхідність в подальшому координувати дії союзників у тому, що стосується Афганістану. Зокрема, це стосується того, яким чином світова спільнота може надати подальшу гуманітарну допомогу і підтримку біженцям та іншим, що опинилися у складній ситуації афганцям", – йдеться в повідомленні адміністрації США.

Вони домовилися провести на наступному тижні віртуальну зустріч G7, щоб обговорити спільну стратегію і загальний підхід.

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Як таліби захоплювали Кабул

Рано-вранці бойовики "Талібану" спочатку увійшли на околиці міста, а потім повністю захопили афганську столицю. У місті почалася стрілянина.

Одне з перших рішень талібів – звільнити всіх із в'язниці Пулі-Чахрі, розташованої на схід від Кабула. Там утримувалося близько 5 тис. ув'язнених. У тому числі – ті, хто був заарештований за участь у русі "Талібан".

Поки таліби наступали на Кабул, місцеве телебачення показувало виступ міністра внутрішніх справ Афганістану Таджа Мохаммада Джахіда. Він стверджував, що людям боятися нічого.

Нагадаємо, після того як Сполучені Штати почали виведення своїх військ з Афганістану, бойовики "Талібану" відразу ж пішли у наступ і, не отримуючи відсічі від місцевих сил, захопили один за одним всі основні регіони країни:

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Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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