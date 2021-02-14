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Байден грав у Mario з онукою, поки Сенат голосував за імпічмент Трампу (фото)

14 лютого, 23:45

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Президент вперше провів вихідні з родиною в заміській резиденції

Президент Сполучених Штатів Джо Байден залишився вірний своєму слову не втручатися в процес імпічменту Дональда Трампа і весело проводив час зі своєю онукою Наомі – дочкою Хантера Байдена, доки в Сенаті тривали слухання.

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Про це повідомляє New York Post з посиланням на Сторіс Наомі Байден у Instagram.

Поки сенатори визначалися з рішенням щодо Трампа, президент грав у відеоігри в Кемп-Девіді, резиденції президента в горах Меріленда.

Згідно зі сторіс Наомі Байден, її дідусь насилу переміг її у грі Mario Kart.

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Вона також пожартувала, що спецслужби вперше дозволили дідусеві самому сісти за кермо.

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"Трохи заіржавів, але все одно виграв (насилу)", – зауважила вона.

Байден і його сім'я проводять вихідні у Кемп-Девіді вперше з тих пір, як він вступив на посаду в січні.

Нагадаємо, в суботу, 13 лютого, Сенату США не вдалося зібрати голоси за імпічмент екс-президента Дональда Трампа. Отже, республіканцеві вдалося уникнути імпічменту вже вдруге.

Джо Байден, коментуючи рішення Сенату у справі про імпічмент екс-президенту Дональдові Трампу, назвав його "сумним розділом у історії" Сполучених Штатів.

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