Байден грав у Mario з онукою, поки Сенат голосував за імпічмент Трампу (фото)

Президент Сполучених Штатів Джо Байден залишився вірний своєму слову не втручатися в процес імпічменту Дональда Трампа і весело проводив час зі своєю онукою Наомі – дочкою Хантера Байдена, доки в Сенаті тривали слухання.
Про це повідомляє New York Post з посиланням на Сторіс Наомі Байден у Instagram.
Поки сенатори визначалися з рішенням щодо Трампа, президент грав у відеоігри в Кемп-Девіді, резиденції президента в горах Меріленда.
Згідно зі сторіс Наомі Байден, її дідусь насилу переміг її у грі Mario Kart.
Вона також пожартувала, що спецслужби вперше дозволили дідусеві самому сісти за кермо.
"Трохи заіржавів, але все одно виграв (насилу)", – зауважила вона.
Байден і його сім'я проводять вихідні у Кемп-Девіді вперше з тих пір, як він вступив на посаду в січні.
Нагадаємо, в суботу, 13 лютого, Сенату США не вдалося зібрати голоси за імпічмент екс-президента Дональда Трампа. Отже, республіканцеві вдалося уникнути імпічменту вже вдруге.
Джо Байден, коментуючи рішення Сенату у справі про імпічмент екс-президенту Дональдові Трампу, назвав його "сумним розділом у історії" Сполучених Штатів.
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