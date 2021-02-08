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Байден виправить ще одне рішення Трампа: США повернуться до РПЛ ООН

8 лютого, 07:39

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Нова адміністрація домагатиметься обрання країни повноцінним членом організації

США збираються повернутися до Ради ООН з прав людини, з якої екс-президент Дональд Трамп вивів країну ще у 2018 році.

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Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на власні джерела.

На правах анонімності співрозмовники агентства стверджують, що протягом найближчої доби держсекретар США Тоні Блінкен оголосить про те, що спершу країна повернеться до РПЛ в якості спостерігача, але буде "домагатися обрання в якості повноцінного члена", щоб забезпечити реалізацію в повній мірі її потенціалу.

Це може викликати критику з боку консервативних законодавців, тобто республіканської опозиції, і сил, які підтримують Ізраїль, оскільки критика цієї країни була основною причиною виходу Америки з цього органу.

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В адміністрації Джо Байдена вважають, що РПЛ необхідно реформувати (про це свого часу заявляли і у Трампа) за допомогою взаємодії, керуючись принципами.

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Нагадаємо, що про вихід з Ради ООН з прав людини постпред США при Організації Об'єднаних Націй Ніккі Хейлі оголосила у червні 2018 року. Вона пояснила це рішення упередженим ставленням до США та Ізраїлю.

Варто зазначити, що це вже не перше рішення попередньої адміністрації, яке Байден вирішив скасувати. Також США повернуться до виконання Паризької кліматичної угоди, повернуться до Світової організації охорони здоров'я і зупинять будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

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США ООН права людини РПЛ Джо Байден
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