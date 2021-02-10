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Байден може отримати стенограми розмов Трампа і Путіна

10 лютого, 07:53

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Нова адміністрація США вивчає всі секрети експрезидента

Команда президента США Джо Байдена з питань національної безпеки має право вивчити всі матеріали, пов'язані з переговорами його попередника Дональда Трампа з російським колегою Володимиром Путіним.

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Про це повідомляє Politico, посилаючись на невизначеного співробітника колишньої адміністрації.

"Їм не потрібен наш дозвіл, щоб побачити це. Байдену належать всі матеріали розмови. Одночасно може бути лише один президент", – каже співрозмовник видання.

В адміністрації Байдена поки що жодним чином не коментували, чи бачили вони зміст телефонних розмов. Однак члени Ради національної безпеки принаймні не скаржилися на неможливість доступу до записів дзвінків з Білого дому в Кремль.

"З'ясування того, що Трамп сказав Путіну за чотири роки свого перебування при владі, є пріоритетом для нацбезпеки. Але деякі речі, наприклад те, що сталося на деяких особистих зустрічах, коли не був присутній американський перекладач або діловод, можливо, ніколи не стануть достеменно відомі. Але мене б дуже здивувало, якби нова команда з нацбезпеки не намагалася отримати доступ до записів розмов", – сказав один з колишніх співробітників Служби національної безпеки, близький до команди нового президента.

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Варто зазначити, що згідно із законом всі телефонні дзвінки президента США стенографують в так звані меморандуми розмов і передають в Національне управління архівів та документації в кінці терміну глави Білого дому. Іноді, як у випадку з президентом України Володимиром Зеленським, їх публікують для громадськості.

У Трампа стверджують, що теж передали стенограми всіх розмов в архів. І реальних важелів, щоб перешкодити новому президенту отримати доступ до таких документів, в жодного з попередників немає.

Нагадаємо, минулого місяця ексдержсекретар США Гілларі Клінтон звинуватила Трампа в змові з Путіним напередодні штурму Капітолія прихильниками республіканців і зажадала провести розслідування щодо цього.

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Росія США стенограма Дональд Трамп Володимир Путін телефонна розмова Джо Байден
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