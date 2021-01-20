Байден на інавгурації виступив із промовою: про що він говорив

Джо Байден під час інавгурації виступив із промовою перед американцями. "Сьогодні" зібрали інформацію про те, що він говорив.

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На початку своєї промови Байден привітав всіх присутніх.

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"Це день Америки, це день демократії. День історичний, день надії, оновлення. Цілими століттями були різні випробування у Америки, і вона завжди їх долала. Сьогодні ми святкуємо тріумф не президента, а цілої справи, справи під назвою" демократія". Народ, воля народу була почута", – сказав він.

Також Байден зазначив, що демократія має свою ціну і цінність.

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"І тому тут кілька днів тому було насильство. Насильство, яке, здавалося б, підірвало основи нашої єдності, яке полягало в тому, що ми мирним способом передаємо владу від одного президента до іншого", – підкреслив Байден.

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Під час виступу він подякував усім своїм попередникам із обох партій, зазначив, що США стали сильними, але попереду ще багато роботи.

Також він згадав пандемію коронавірусу та її наслідки, тему расової справедливості, проблеми з кліматом.

"Ті, хто зі мною не згодні. Почуйте мене, подивіться на мене і на моє серце. Якщо ви зі мною не згодні, нехай так і буде. Це і є демократія... Але я буду президентом для всіх американців", – заявив він у своїй інавгураційній промові.

У кінці Байден пообіцяв, що буде працювати на благо народу і оголосив хвилину мовчання у пам'ять загиблих від COVID-19.

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Нагадаємо, раніше у Джо Байдена розказали, які укази підпише новий президент.

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