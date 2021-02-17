Байден націлений на завершення "вічних воєн" – Держдеп

Адміністрація президента Джо Байдена сподівається покласти край "вічним війнам" у деяких країнах, зокрема йдеться про завершення військових дій в Афганістані.
Про це заявив представник Держдепартаменту Сполучених Штатів Нед Прайс на брифінгу.
"Президент Байден хотів би відповідально покласти край так званим вічним війнам. Ми також плануємо підтримувати мирний процес між Афганістаном і "Талібаном" , – заявив він.
Водночас Сполучені Штати поки не ухвалили рішення про рівень своєї подальшої військової присутності в Афганістані, оскільки планують проводити відповідні консультації з закордонними союзниками і партнерами.
"Ми перебуваємо в процесі вивчення домовленостей між США і "Талібаном" щодо готовності сторін виконувати взяті на себе зобов'язання", – зазначив Прайс.
Нагадаємо, в результаті ракетного обстрілу військової бази антитерористичної коаліції під керівництвом США в Іраку 15 лютого загинув цивільний, який працював за контрактом, і було поранено п'ятеро людей, зокрема американського військовослужбовця.
Ми також повідомляли, що Україна готова приєднатися до відновлення Афганістану і залучити до цього процесу вітчизняні компанії.
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