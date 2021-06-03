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Байден має намір обговорити з Путіним атаки російських хакерів – Білий дім

3 червня, 17:05

Денис Беспалов Денис Беспалов

Американський президент має намір обговорити з російським колегою дії російських хакерів

Джо Байден і Володимир Путін

Джо Байден і Володимир Путін / Фото: REUTERS

Президент Сполучених Штатів Джо Байден має намір обговорити з російським лідером Володимиром Путіним хакерську атаку проти найбільшої в світі м'ясопереробної компанії JBS.

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Про це повідомила прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі, передає Reuters.

"Президент Байден, безумовно, вважає, що президент Путін і російський уряд повинні зіграти свою роль в зупинці і запобігання цих атак", – заявила вона.

За її словами, JBS повідомила адміністрації про те, що атака була здійснена злочинною організацією, яка, ймовірно, базується в Росії.

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"Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом в цьому питанні і передає повідомлення про те, що відповідальні держави не приховують злочинців", – додала вона.

Раніше ФБР заявило, що за кібератакою на найбільшу в світі м'ясопереробну компанію JBS стояла російська кіберзлочинністю угруповання REvil.

Нагадаємо, компанія Microsoft зафіксувала нову масовану кібератаку російських хакерів , Яку вони зробили на півтори сотні урядових установ в десятках країн світу.

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