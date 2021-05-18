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Байден має намір відмовитися від санкцій проти "Північного потоку – 2" – ЗМІ

18 травня, 21:09

Денис Беспалов Денис Беспалов

Нова американська адміністрація не хоче сваритися з Німеччиною через трубопровід

Адміністрація американського президента Джо Байдена має намір відмовитися від санкцій проти Nord Stream AG (оператор "Північного потоку – 2").

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Про це повідомляє портал Axios, посилаючись на два джерела.

Як зазначається, у Вашингтоні вирішили, що єдиний спосіб зупинити проєкт, який готовий вже на 95%, – ввести санкції проти німецьких одержувачів газу, а піти на розрив з Німеччиною з такого приводу Байден не готовий.

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Фото: REUTERS/Mohammed Salem

Раніше держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що нарощування військової присутності РФ на рубежах України і "Північний потік – 2" несуть загрозу безпеці Європи.

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Нагадаємо, донедавна писали, що Сполучені Штати, як і раніше, рішуче виступають проти будівництва газопроводу "Північний потік – 2" в Європі.

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