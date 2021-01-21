Байден призначив тимчасових голів Держдепу і Пентагону

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, інавгурація якого відбулася 20 січня, відразу призначив тимчасових керівників Державного департаменту і Міністерства оборони.

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Про це повідомляє Reuters.

Поки американський Сенат не схвалить кандидатуру запропонованого Байденом на пост держсекретаря Ентоні Блінкена виконувати обов'язки глави Держдепу буде Деніел Сміт – колишній директор Інституту зовнішньої служби, який готує американських дипломатів.

Президент США також призначив виконуючим обов'язки глави Пентагону Девіда Норквіста, поки Сенат розглядає кандидатуру на цей пост Ллойда Остіна.

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При Дональдові Трампі Норквіст займав посаду заступника міністра оборони.

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Нагадаємо, під час слухань у профільних комітетах Сенату США кандидати на главу Держдепу Ентоні Блінкен і главу Пентагону Ллойд Остін заявили, що підтримують надання Україні летальної зброї для захисту її суверенітету від посягань Росії.

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