Байден призначив тимчасових голів Держдепу і Пентагону

Президент Сполучених Штатів Джо Байден, інавгурація якого відбулася 20 січня, відразу призначив тимчасових керівників Державного департаменту і Міністерства оборони.
Про це повідомляє Reuters.
Поки американський Сенат не схвалить кандидатуру запропонованого Байденом на пост держсекретаря Ентоні Блінкена виконувати обов'язки глави Держдепу буде Деніел Сміт – колишній директор Інституту зовнішньої служби, який готує американських дипломатів.
Президент США також призначив виконуючим обов'язки глави Пентагону Девіда Норквіста, поки Сенат розглядає кандидатуру на цей пост Ллойда Остіна.
При Дональдові Трампі Норквіст займав посаду заступника міністра оборони.
Нагадаємо, під час слухань у профільних комітетах Сенату США кандидати на главу Держдепу Ентоні Блінкен і главу Пентагону Ллойд Остін заявили, що підтримують надання Україні летальної зброї для захисту її суверенітету від посягань Росії.
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