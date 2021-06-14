Байден назвав причину відмови від пресконференції з Путіним

Володимир Путін і Джо Байден
Президент США Джо Байден відмовився від спільної пресконференції з російським колегою Володимиром Путіним, щоб не було багато шуму навколо цих переговорів і щоб спілкування з пресою не перетворилося на публічне змагання.
Про це пише Європейська правда.
За його словами, він не хоче, щоб замість результатів зустрічі обговорювалися подробиці публічного виступу обох лідерів.
"Я завжди вважав, і я не хочу сказати, що преса не повинна знати, але це не змагання про те, хто може домогтися більшого успіху перед пресконференцією або спробувати поставити один одного в незручне становище. Йдеться про те, щоб я дуже чітко дав собі зрозуміти, які умови для поліпшення відносин з Росією. Я думаю, що найкращий спосіб впоратися з цим – це зустрітися нам удвох, щоб обговорити це", – сказав Байден.
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Американський президент пообіцяв, що чітко доведе до Путіна всі побоювання США, після чого обіцяє розповісти ЗМІ про результати зустрічі, а президент РФ окремо озвучить свою точку зору.
"Я не хочу, щоб мене відволікало те, що вони потиснули один одному руки, хто найбільше розмовляв і все інше", – додав президент США.
Як повідомляли новини "Сьогодні", напередодні Путін озвучив головні цілі зустрічі з Байденом. У Кремлі також відзначають, що останнім часом Байден пом'якшив риторику на адресу Росії. Президент РФ пояснив, з чим це пов'язано.
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